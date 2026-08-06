微软揭OpenAI一年贡献241亿美元AI收入 占比或高达七成

微软上周提交的监管文件中显示，截至6月底财年，该公司大部份AI收入来自OpenAI，并录得241亿美元收入，反映微软高度依赖这位关系密切的合作伙伴。

据彭博报道，根据两家公司之间协议，OpenAI向微软支付算力费用、AI模型开发相关成本及收入分成。虽然微软已试图降低对OpenAI的依赖，包括投资Anthropic PBC及开发自有模型，但投资者在评估微软AI业务进展时，仍不断追问其中有多少收入来自OpenAI。

全年AI收入有望达370亿美元

微软行政总裁Satya Nadella曾表示，截至3月底，公司AI业务按全年计算的收入规模有望达370亿美元；而微软上周公布第四财季业绩时，并未更新AI总销售额。

彭博假设微软AI业务年化收入继续以3月季度123%的速度增长，估计微软截至6月财年的AI业务收入约340亿美元，并与OpenAI在该财年241亿美元的收入直接对比，因此占比可能高达70%左右。

微软此前仅两次披露AI业务的整体规模，第一次是截至2024年12月的季度，当时公司表示该业务按全年计算的销售额有望超过130亿美元；第二次是截至今年3月的季度，微软称其年化收入有望超过370亿美元。

或与OpenAI首次公开募股有关

报道指出，微软AI业务总收入包括来自所有AI客户收入，以及向任何客户销售AI专用产品所得收入。公司一名发言人亦证实，这一数字包括来自OpenAI的全部销售额和收入分成。虽然与微软总收入相比，OpenAI所占比例要小得多，不足10%。不过，微软表示，最近一个季度新增商业订单约510亿美元，OpenAI仍贡献了年度新增订单的大部分增长。

在上周之前，微软从未明确披露来自OpenAI的全部收入。会计研究员、数据分析公司Nonlinear Analytics创始人Olga Usvyatsky在报告中写道，这次披露可能与OpenAI的首次公开募股计划有关。

