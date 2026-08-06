Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

微软揭OpenAI一年贡献241亿美元AI收入 占比或高达七成

商业创科
更新时间：14:35 2026-08-06 HKT
发布时间：14:35 2026-08-06 HKT

微软上周提交的监管文件中显示，截至6月底财年，该公司大部份AI收入来自OpenAI，并录得241亿美元收入，反映微软高度依赖这位关系密切的合作伙伴。

据彭博报道，根据两家公司之间协议，OpenAI向微软支付算力费用、AI模型开发相关成本及收入分成。虽然微软已试图降低对OpenAI的依赖，包括投资Anthropic PBC及开发自有模型，但投资者在评估微软AI业务进展时，仍不断追问其中有多少收入来自OpenAI。

全年AI收入有望达370亿美元

微软行政总裁Satya Nadella曾表示，截至3月底，公司AI业务按全年计算的收入规模有望达370亿美元；而微软上周公布第四财季业绩时，并未更新AI总销售额。

彭博假设微软AI业务年化收入继续以3月季度123%的速度增长，估计微软截至6月财年的AI业务收入约340亿美元，并与OpenAI在该财年241亿美元的收入直接对比，因此占比可能高达70%左右。

微软此前仅两次披露AI业务的整体规模，第一次是截至2024年12月的季度，当时公司表示该业务按全年计算的销售额有望超过130亿美元；第二次是截至今年3月的季度，微软称其年化收入有望超过370亿美元。

或与OpenAI首次公开募股有关

报道指出，微软AI业务总收入包括来自所有AI客户收入，以及向任何客户销售AI专用产品所得收入。公司一名发言人亦证实，这一数字包括来自OpenAI的全部销售额和收入分成。虽然与微软总收入相比，OpenAI所占比例要小得多，不足10%。不过，微软表示，最近一个季度新增商业订单约510亿美元，OpenAI仍贡献了年度新增订单的大部分增长。

在上周之前，微软从未明确披露来自OpenAI的全部收入。会计研究员、数据分析公司Nonlinear Analytics创始人Olga Usvyatsky在报告中写道，这次披露可能与OpenAI的首次公开募股计划有关。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
00:45
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
15小时前
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
时事热话
7小时前
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
影视圈
4小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
突发
5小时前
黎彼得离世丨近年多次入ICU 契仔黄宗泽曾施援手助医重病：佢潇洒一生唔想大家唔开心
01:23
黎彼得离世丨近年多次入ICU 契仔黄宗泽曾施援手助医重病：佢潇洒一生唔想大家唔开心
影视圈
51分钟前
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
海外置业
9小时前
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬。
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬
影视圈
8小时前
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生。
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生
影视圈
7小时前
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
生活百科
2026-08-05 15:45 HKT