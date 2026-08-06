24岁「AI预言家」避过爆仓危机 火速重返市场 再押注4亿美元

年仅24岁的OpenAI前研究员、被矽谷誉为「AI预言家」的Leopold Aschenbrenner所创立的对冲基金Situational Awareness，早前因AI股急跌及被追孖展，几乎陷入崩溃，最终将绝大部分公开股票投资组合抛售给Citadel；不过，危机发生仅数日后，Leopold Aschenbrenner已重返投资市场，并向一家非上市公司追加投资4亿美元，交易已于周二完成。

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两次合计注资5亿美元

据彭博引述消息报道，Situational Awareness上月亦曾向同一家公司投资1亿美元，意味两次合计注资5亿美元，但目前尚未确定获注资的是哪一家公司。Situational Awareness拒绝作出回应。

早前Situational Awareness持有的多只科技股急速贬值，触发多间贷款银行要求基金增加抵押品，令Aschenbrenner需要在短时间内筹集大量现金。为应付补仓要求，他一度考虑出售Anthropic、Fluidstack及MatX等私人公司的持股，最终则与Ken Griffin旗下Citadel达成协议，出售大部分上市股票组合，取得资金偿还贷款银行，同时保住私人公司持股。

不过，Situational Awareness的资产规模仍由7月初的450亿美元，大幅降至约100亿美元。

汲取教训 检讨基金结构

Aschenbrenner在致投资者的信中表示，基金采取了必要措施，以确保仍有机会继续作战，但基金结构必须确保能够在承受损失后重整旗鼓。他承诺，将从今次事件汲取教训。

他又强调，自己的几乎全部资本都投放在基金内，与其他投资者一样，并将透过本月的经历，努力证明今次危机令自己成为更成熟及更强的投资者。

与其他同等规模的对冲基金不同，Situational Awareness的资金主要来自三藩市湾区的富裕人士及家族办公室。据报投资者包括Greenoaks创办人Neil Mehta、投资公司XN创办人Gaurav Kapadia旗下基金会、Tiger Global Management前上市股票主管Feroz Dewan，以及D1 Capital Partners创办人Dan Sundheim。目前未有迹象显示主要投资者大规模撤资。

婚后未度蜜月 急晤投资者

另一方面，在基金陷入危机期间，Aschenbrenner上周六在加州卡梅尔谷举行婚礼，其妻子是Anthropic行政总裁的幕僚长。据悉，Aschenbrenner婚后没有立即度蜜月，而是安排在本周与有意了解情况的投资者逐一通话，希望纾缓他们对基金风险及未来策略的忧虑。