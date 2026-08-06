Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

24岁「AI预言家」避过爆仓危机 火速重返市场 再押注4亿美元

商业创科
更新时间：14:18 2026-08-06 HKT
发布时间：14:18 2026-08-06 HKT

年仅24岁的OpenAI前研究员、被矽谷誉为「AI预言家」的Leopold Aschenbrenner所创立的对冲基金Situational Awareness，早前因AI股急跌及被追孖展，几乎陷入崩溃，最终将绝大部分公开股票投资组合抛售给Citadel；不过，危机发生仅数日后，Leopold Aschenbrenner已重返投资市场，并向一家非上市公司追加投资4亿美元，交易已于周二完成。

相关文章：24岁「AI预言家」婚礼前爆仓 单月劲蚀67% 抛售投资组合后却即反弹

两次合计注资5亿美元

据彭博引述消息报道，Situational Awareness上月亦曾向同一家公司投资1亿美元，意味两次合计注资5亿美元，但目前尚未确定获注资的是哪一家公司。Situational Awareness拒绝作出回应。

早前Situational Awareness持有的多只科技股急速贬值，触发多间贷款银行要求基金增加抵押品，令Aschenbrenner需要在短时间内筹集大量现金。为应付补仓要求，他一度考虑出售Anthropic、Fluidstack及MatX等私人公司的持股，最终则与Ken Griffin旗下Citadel达成协议，出售大部分上市股票组合，取得资金偿还贷款银行，同时保住私人公司持股。

不过，Situational Awareness的资产规模仍由7月初的450亿美元，大幅降至约100亿美元。

汲取教训 检讨基金结构

Aschenbrenner在致投资者的信中表示，基金采取了必要措施，以确保仍有机会继续作战，但基金结构必须确保能够在承受损失后重整旗鼓。他承诺，将从今次事件汲取教训。

他又强调，自己的几乎全部资本都投放在基金内，与其他投资者一样，并将透过本月的经历，努力证明今次危机令自己成为更成熟及更强的投资者。

与其他同等规模的对冲基金不同，Situational Awareness的资金主要来自三藩市湾区的富裕人士及家族办公室。据报投资者包括Greenoaks创办人Neil Mehta、投资公司XN创办人Gaurav Kapadia旗下基金会、Tiger Global Management前上市股票主管Feroz Dewan，以及D1 Capital Partners创办人Dan Sundheim。目前未有迹象显示主要投资者大规模撤资。

婚后未度蜜月 急晤投资者

另一方面，在基金陷入危机期间，Aschenbrenner上周六在加州卡梅尔谷举行婚礼，其妻子是Anthropic行政总裁的幕僚长。据悉，Aschenbrenner婚后没有立即度蜜月，而是安排在本周与有意了解情况的投资者逐一通话，希望纾缓他们对基金风险及未来策略的忧虑。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
00:45
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
15小时前
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
时事热话
7小时前
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
影视圈
4小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
突发
5小时前
黎彼得离世丨近年多次入ICU 契仔黄宗泽曾施援手助医重病：佢潇洒一生唔想大家唔开心
01:23
黎彼得离世丨近年多次入ICU 契仔黄宗泽曾施援手助医重病：佢潇洒一生唔想大家唔开心
影视圈
50分钟前
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
海外置业
9小时前
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬。
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬
影视圈
8小时前
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生。
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生
影视圈
7小时前
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
生活百科
2026-08-05 15:45 HKT