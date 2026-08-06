外籍专才据报陆续回流香港 钟情低税率不惜减薪 带动写字楼豪宅及学位竞争「香港已重现生机」

随着本港摆脱疫情阴霾，加上政府大力推动家族办公室及金融业发展，昔日一度流失的外籍专业人士正陆续回流香港。据彭博报道，在低税率优势、IPO市场复苏及就业前景向好等利好因素吸引下，数以千计的金融及白领专才重投香江怀抱。这股「回流潮」不但令中环甲级写字楼人气回暖，更直接带动传统豪宅区租金急升；顶尖国际学校的学位竞争亦趋白热化，即使购买学校债券亦一位难求。

避欧美重税 外籍专才宁减薪回港

去年搬回香港的27岁法籍量化工程师Theo Bertrand表示，香港比他预期中更有活力。他曾在阿姆斯特丹面临高达50%的花红税率，相比之下，香港税率极具吸引力，「虽然这里生活成本较高，但拉上补下我还是赢家。」他认为，受中东局势影响，杜拜等地的吸引力已大打折扣，直言香港是「未来几年最值得留驻的地方」。

另一位来自美国的招聘专家John Tozzi亦于今年1月从纽约重返香港。尽管他的底薪由15万美元（约117万港元）降至10万美元（约78万港元），但他表示，得益于香港的低税率和相对较低的生活成本，在财务上「几乎过得更好」，并透露身边越来越多外籍人士正效仿其做法。

彭博报道，在低税率优势、IPO市场复苏及就业前景向好等利好因素吸引下，数以千计的金融及白领专才重投香江怀抱。

大行重建团队 港研增基金税务优惠

官方数据亦显示出这股回流势头，去年本港共批出31,278份外籍人士就业签证，较五年前增加逾一倍，主要来自日本、韩国和英国。其中，金融服务业的外籍签证数量按年增长17%，创2022年以来新高。

为进一步吸引资金与人才，政府正积极向全球超高净值人士推广香港，并计划修例，豁免部分基金经理与绩效挂钩收入（Carried Interest）的利得税。与此同时，本港IPO市场近期回暖，光学设备商中际旭创（3308）定价980元、集资约534亿元，成为香港7年来最大规模的IPO。

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此外，多家环球金融机构亦投下信任一票，着手重建驻港高管团队。美国银行正将亚太区资本市场部主管由苏黎世调驻香港；据悉，汇丰集团人力资源及企业管治总监亦计划由伦敦迁至香港。高管猎头公司Maven Partnership合伙人William Bown指出，近期不少身处伦敦、杜拜和悉尼的外籍候选人，正积极面试驻港的投行董事总经理职位。

相反，部分在疫情期间迁往新加坡的高管却面临营运烦恼。一名美籍资管高管坦言，为了开会每年要在星港两地飞12至15次，令他吃不消，又认为身处新加坡感觉远离了「核心决策层」，目前正准备将家人搬回香港。

中环核心区甲厦的人流明显回升，例如长江集团中心二期的出租率据报今年翻倍至约60%。

甲厦空置率改善 豪宅租金跑赢大市

人才回流，同时直接带动了本港房地产市场。中环核心区甲厦的人流明显回升，曾被视为疫后商厦市道寒暑表的恒基地产旗下The Henderson，目前出租率已达90%，主要租户包括Point72资产管理；而长江集团中心二期的出租率今年亦翻倍至约60%。

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住宅租赁方面，外籍人士钟情的传统豪宅区租金升幅跑赢大市。据地产资讯平台数据，截至今年6月，东半山及山顶的租金按年分别上升约14%及13%，高于全港约10%的平均升幅。

国际学校「争崩头」 买债券难保入读

外籍家庭涌入亦令国际学校学位竞争转趋白热化。教育顾问公司Ampla Education总监Julianna Yau表示，目前主要国际学校的候补名单已长达一年。她举例，去年协助客户申请港湾学校（The Harbour School）时十分顺利，但今年为另一个家庭申请时，却全数被列入候补名单。

她进一步指出，现时即使购买学校债券，亦无法保证能入读汉基国际学校等顶尖学府，「现在买债券，可能只是多买一次面试的机会。」

美国人减少 更多欧洲、内地人

不过，报道指出，这次人才流入的结构与昔日有所不同。在过去三年逾41万宗获批的人才入境计划中，近四分之三来自内地。对于不懂中文的外籍人士而言，现时在港求职的门槛变得更高，往往需要具备高度专业的技能或属企业内部调动。

摩根士丹利亚洲区前主席罗奇（Stephen Roach）早前曾发表「香港玩完论」，并指香港现已变成「另一个普通的中国大城市」，引发市场对本港国际地位的热议。特区政府官员随后多次反驳，强调部分外媒的报道过于悲观。

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对于这座城市的转变，重投香港怀抱的Bertrand有着切身体会。他直言，现时街上的美国人确实减少了，取而代之是更多欧洲人、内地人，「现在的香港，感觉上确实不如我2017年初来埗到时那般百花齐放。但若与疫情期间跌至谷底的情况相比，现在的香港已是截然不同，重现生机了。」

