银色债券2026丨新一批银债发行详情今日下午5时公布 认购资格及历年保底息率一文睇清

【银色债券2026/银债】政府今日（6日）下午5时将公布新一批银色债券（简称「银债」）发行细节，财经事务及库务局局长许正宇主持发行银色债券记者会。金管局副总裁陈维民、发展局首席助理秘书长（项目推展及策略）冯耀文，以及香港上海汇丰银行有限公司和中银香港的代表亦会出席。政府就是次发行委任上述两间银行为联席安排行。

银色债券2026丨甚么是银债？

银色债券是香港政府自2016年起为长者（又称为「银发族」）而发行的政府零售债券。银债年期一般为3年，每半年派息一次，息率与通胀挂钩（浮息），并设有保证息率（定息），以较高者为准。银债能为希望稳健投资的长者，提供定期定额固定收益，并于到期日获偿付本金。要注意的是，银债不设二手市场，投资者可在债券到期前向政府卖出债券，政府将以原价及相应的累计利息赎回债券。直至2025年，银色债券已发行至第10批。

银色债券对象是年满60岁的本港市民。

银色债券2026｜配发机制

自银债面世以来，年期都为3年期，最低入场费1万元，近几年则设有配发上限，每人最多获配100万元银债。银债不设二手市场，投资者如有需要可随时原价售回政府。而若认购超过500亿，但低于550亿元，则会酌情增发以满足所有申请。而若认购超过550亿元，则会以循环方法配发。

银色债券2026丨历年分配结果

每位投资者最多可获发的银债手数将会根据每批银债的发行条款及认购反应而定，参考去年经验，银色债券的最终发行额为550亿元，所有有效申请人均全数获发银债，最多可获发17手。

年份 保底息 认购人数 认购金额 每人最高获派手数 最终发行额 2025年 3.85厘 37.17万 982.27亿 17手 550亿 2024年 4厘 30.04万 699.82亿 24手 550亿 2023年 5厘 32.3万 717亿 23手 550亿 2022年 4厘 28.96万 624.62亿 21手 450亿 2021年 3.5厘 25.68万 678.63亿 14手 300亿 2020年 3.5厘 13.52万 432.24亿 14手 150亿 2019年 3厘 5.65万 79.18亿 6手 30亿 2018年 3厘 4.54万 62.21亿 8手 30亿 2017年 2厘 4.48万 41.83亿 10手 30亿 2016年 2厘 7.6万 89.31亿 5手 30亿

银色债券2026丨过往5年保底息介乎3.5至5厘

今次将是政府自2016年以来发行的第11批银债。回看过去五年，银色债券提供「保底利息」介乎3.5至5厘，2021年保底息为3.5厘，2022年为4厘，2023及2024年分别有5厘和4厘，2025年则为3.85厘。参考去年反应，有37.17万人认购，总认购金额982.27亿元，最多获派17手。按3.85厘计，17手老友记每年可袋6,545元利息，3年合共19,635元。

回看过去五年，银色债券提供「保底利息」介乎3.5至5厘。

银色债券2026｜申请及发行日期

申请日期：待公布

公布认购和分配结果：待公布

正式发行：待公布

银色债券2026丨认购资格及方法

银债入场门槛为2026年或之前年满60岁或以上（即1966年或之前出生），并持有有效香港身份证的香港居民即可申请认购。合资格人士可透过配售银行或指定证券经纪行参与。