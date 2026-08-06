港「楼宇医生」人才待培训 哈永安与科大学术交流 冀突破物管及建筑业局限

自宏福苑大火后，楼宇维修保养议题备受市民关注。南区指标豪宅贝沙湾开创全港先河，引入以大数据及创新科技驱动的物业资产保养方案「Homegevity」。该计划透过提升楼宇的日常保养效益，免却因老化而需进行预算逾10亿元的大维修工程。屋苑业主、亚洲国际博览馆前行政总裁哈永安哈永安指，香港目前在「楼宇医生」领域的人才发展仍未成熟，他留意到香港科技大学已有相关硕士课程，培训相关人才。

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据科大网站资料，相关硕士课程名为「智能建筑物技术与管理」，专为建筑设备行业专业人士而设，包括机械工程师、电气工程师、屋宇装备工程师、土木工程师、建筑师以及其他建筑营运专业人士，课程亦已获香港工程师学会（HKIE）认可。课程目的包括在智能建筑技术与管理中，运用全面跨学科方法，分析、设计并找出屋宇装备工程问题的解决方案等，让屋宇装备工程师能应对复杂跨学科建筑项目，并提供有效解决方案。

科大开设相关硕士课程

哈永安又认为，在楼宇保养上，香港不应再单单依赖现有的物业管理公司、发展商或建筑业界来处理，直言现时部分物管及建筑业界的思维相对落后，缺乏应用崭新科技的专业能力。面对传统业界的局限，哈永安认为，屋苑必须寻找具备新思维的专业中介来协助处理维修保养事宜。

为推动行业发展，哈永安表示乐意公开分享其实践经验与案例，期望创造全新专业领域。他透露，接下来不仅会举办专题研讨会，科大亦已邀请他前往进行学术交流；他亦已设立专属网页，准备将所有的研究成果及数据对外发布，期望吸引更多年轻人共同发展这个具潜力的新兴专业。Homegevity团队将联同科大机械及航天工程学系，以及香港房地产科技协会，于下周一（10日）举办网上研讨会，与公众及业界作深入交流。

