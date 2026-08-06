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两倍海力士曾暴跌近9成 传交易员炒㶶逾亿 成不少散户「最痛」

商业创科
更新时间：10:43 2026-08-06 HKT
发布时间：10:43 2026-08-06 HKT

南方两倍做多海力士（7709）是部分香港散户「难以言说的痛」，这只股票杠杆产品在短短一个多月内，从历史高位193元，一度暴跌87%，低见约25元，据报更有交易员「炒㶶」导致公司损失逾亿元，上演一场投资者财富大幅蒸发的「惨剧」。有分析师提醒，杠杆及反向产品绝非传统意义的「投资品」，不适合过夜持仓、更不适合长期持有，散户需谨慎参与。

受惠环球AI浪潮推动，韩国存储晶片巨头SK海力士股价去年起一路飙升，挂钩其表现并提供两倍杠杆的南方两倍做多海力士，亦在今年6月25日曾见193.65元的历史高位，市值一度突破1300亿元，跃升为全港最大ETP（上市交易产品），改写盈富基金在本港近30年来的统治地位，曾让不少散户赚到「盘满钵满」。

券商讨论区哀鸿遍野

然而，随着正股SK海力士6月底起，从高位大幅回调，两倍放大的杀伤力瞬间显现。截至昨日（5日）收市，南方两倍做多海力士收报38.94元，较历史高位下跌79.9%。在券商富途牛牛的讨论区哀鸿遍野，有投资者分享「家散」惨案，该人士说「因炒7709，输了30万，同老婆嘈交，老婆已带埋个女返娘家」；亦有投资者分享持仓盈亏，一日蚀14.7万元；还有投资者说「原本想捡漏，赌业绩升，结果被埋」。

更极端的案例是，传闻中环一间资产管理公司的26岁交易员，因押注南方两倍做多海力士，在未获授权下，挪用公司5,000万元资金并融资数倍，最终酿成公司帐面损失高达1.5亿元。

专家：非传统意义「投资品」

富途证券高级分析师冯文慧回复本报查询时指出，杠杆及反向产品是专为单日交易设计的衍生工具，绝非传统意义上的「投资品」，近期该产品的大幅波动和所传的中环惨案，均反映这类杠杆ETF产品极高风险。她坦言，无可否认杠杆及反向产品可能是当前最受欢迎的ETF，但因产品设计所限，不适合过夜持仓、更不适合长期持有。

冯文慧亦告诫投资者，若仍要买卖这类产品，务必严格控制仓位，单次资金不应超过总投资组合的5%，而且必须是「亏光也不影响生活」的闲钱，入场前设定明确止损位，跌破即离场，同时不借贷、不以孖展交易。此外，投资者亦要定期核查杠杆倍数是否符合预期，并要摒弃「摊平成本」思维，因越买可能令亏损越多。

相关文章：港ETF准采灵活杠杆结构 业界料不削吸引力 吁发行商勿「一刀切」暂缓上市

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