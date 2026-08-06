证监「落闸」 拒推A+H杠杆及反向产品 料审慎考量跨境监管及套利风险

香港证监会先后放宽杠杆及反向产品的监管框架，在符合特定要求下，容许发行商发行与海外上市股票、以至港股挂钩的相关产品。然而，这轮放宽却明确将A股及「A+H」股份「拒之门外」。有分析认为，这道「不开放」红线，并非监管作风保守滞后，而是当局的审慎考量。

机制有异 A股设涨跌停板

香港证券及期货专业总会会长陈志华解释，这项限制主要基于对跨境监管协调与潜在套利风险的审慎考量。他指出，中港两地的监管管辖权并不一致，A股主要由内地监管机构负责，而现有的两地合作备忘录中，并未纳入此类衍生品的监管协作条款，一旦发生问题，香港证监会在这方面缺乏跨境协调的权限。

中港两地交易机制有异

他续称，两地交易机制有显著差异，A股设有涨跌停板限制，而两地的午间休市与假日安排亦不相同，导致跨境杠杆及反向产品难以持续有效追踪标的表现，特别是在标的触及涨跌停时，基金经理无法及时进行对冲或平仓，将大幅增加追踪误差与营运风险。此外，两地之间存在资金跨境流动限制，无法让保证金资金跨境调拨。

资金跨境流动受审慎管理

团结香港基金副总裁兼公共政策研究院执行总监水志伟补充指，内地A股市场并非完全开放，资金跨境流动受到审慎管理，境外投资者通常需透过QFII、RQFII或沪深港通等机制进入，这些机制本身设有额度与汇兑限制，难以支撑高频、高杠杆产品底层资金的灵活调度。

其次，杠杆型或反向型ETF并不直接买卖股票现货，而是依赖期货合约与掉期等衍生工具，但内地现有衍生性商品市场的配套与流动性尚不足以支撑基金进行每日的再平衡与风险对冲操作。

A股以散户为主 易出现追涨杀跌

水志伟特别提到市场结构风险，A股以散户为主，易出现类似韩国目前因追涨杀跌行情，触发市场崩盘情况。翻查中国结算2025年年报显示，截至2025年底，A股投资人数为约2.51亿户，其中自然人投资人（散户）约2.5亿户，非自然人（机构投资人）仅60.87万户，散户占比超过99%。还有机构曾指出，内地A股市场散户每日贡献约80%的股市交易量。

他续称，现阶段暂不宜将A股纳入杠杆及反向发行标的范围，但未来若要推进，大概可采取循序渐进方式，先从产业或细分板块切入，例如半导体硬件、光通讯等市场高度关注板块，从而开发对应行业产品，而非直接推出个股杠杆产品。

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