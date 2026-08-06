港ETF准采灵活杠杆结构 业界料不削吸引力 吁发行商勿「一刀切」暂缓上市

韩国交易所首批追踪三星电子、SK海力士的个股杠杆及反向产品今年5月上市，一度引起市场追捧，但仅仅1个多月后，市场便从狂热转为恐慌，甚至出现要求废除呼声。同时，在韩国股市经历7月最后一周的大幅波动之前，证监会率先于7月24日优化监管框架，要求杠杆产品发行商采用灵活杠杆结构，必要时可下调倍数。香港的个股杠杆及反向产品虽仍处于发展初期，但业界普遍认为，加强监管不会削弱产品吸引力，反而有助市场长期健康发展，并期望发行商勿因一时风浪而「一刀切」暂缓该类产品在本港的上市步伐。

韩国政府或参考港做法

值得留意的是，有消息指韩国监管部门正拟立法，允许监管机构在紧急情况下快速调降单股杠杆产品的杠杆倍数。据韩国传媒报道，当地政府有参考香港的监管方法。

证监：非所有杠反产品采用

在这瞬息万变的市场环境下，证监会于7月24日发布经修订通函，核心变革在于引入「灵活杠杆结构」。证监会回复本报查询时明确指出，此次规定涉及容量高度受市况变化影响的杠杆反向产品，须采用灵活杠杆结构，但并非所有杠反产品都要一律采用这种结构。

证监会部份新规重点

举例来说，一般个股杠反产品，以及部分指数型杠反产品，视乎其追踪资产的流动性、杠杆倍数及市况等因素，均属于须采用灵活杠杆结构的产品。至于审视个股杠反产品的追踪资产时，证监会主要考虑其市值、流动性、上市地点、产品容量及相关成本等因素，未来亦会沿用同一套监管标准。

南方东英3大产品仍维持倍数

作为本港首批个股杠反产品发行商的南方东英，随即于7月27日宣布，旗下12只个股杠反产品自8月3日起采用新结构，极端情况下杠杆比率最低可降至1.1倍或-1.1倍，产品名称将加入「最多」字样。南方东英旗下最波动的3只韩国科技股相关杠反产品，自生效后截至今日仍维持原有倍数不变。

南方东英旗下产品调整

黄王慈明：业界反应两极

资深基金业人士黄王慈明表示，业界对这次安排的反应可谓两极化。一方面仍有少数机构看好产品潜力，正积极筹备发行；另一方面部分发行机构则选择观望，因实际发行操作涉及的层面远不止发行人本身，还包括托管机构、做市商等整个生态系统内的参与者，加上产品每日需要进行数据发布、覆核及杠杆倍数预测，变数和复杂性均明显增加。

香港证券及期货专业总会会长陈志华则指出，目前本地发行商在执行新规时，面临的主要技术挑战来自每日收市后的再平衡操作。这不仅涉及价格执行的效率与市场流动性，还包括对目标杠杆倍数的即时计算、流动性需求的精准预估，以及交易系统与对手方之间的高效协调，这些环节都存在一定技术门槛。

证监会数据显示，截至6月底，本港市场共有12只个股杠反产品，平均每日成交额达62亿元，占交易所买卖产品总成交额的13%。其中，受AI硬件及半导体的强劲需求带动，追踪韩国龙头科技股的产品录得显著增长，成为本港最活跃的交易所买卖产品之一。业界普遍认为，加强监管不会削弱个股杠杆产品的吸引力。南方东英表示，旗下所有杠反产品自发行以来运作平稳，将遵循相关要求与各市场参与方紧密协作，亦相信此次调整，将为行业的长远创新及发展带来可持续的正向效应。

料属优化监管良好契机

团结香港基金副总裁兼公共政策研究院执行总监水志伟则直言，证监会今次优化产品监管属一个良好契机，与其发行产品后出现重大问题，才面临回收或大幅收紧监管的困局，不如在产品规划初期即进行严谨评估，从源头做好风险管控，方能兼顾市场创新与投资者保障。

黄王慈明表示，此类产品本身并非香港首创，而是全球多个市场逐步演进的产物，香港作为资产管理与金融中心，将该类产品纳入产品框架实属合理。她不忧虑加强监管会削弱产品吸引力，反而认为监管优化有助于挤出非理性市场热度，促进产品健康长期发展。她说，「若任由产品发展太快、散户盲目涌入，导致大规模亏损事件及基金爆煲，才是真正损害香港国际金融中心声誉的风险」。

香港金融服务界立法会议员李惟宏则指，杠杆及反向产品本身属于中性，早前升市时亦有投资者获利，冀业界不可因近期回落和波动市，而一刀切叫停或放缓该类产品的发行。他解释，该类产品旨在回应市场需求，让投资者部署其投资策略，最重要的是加强投资者教育，使公众在风险可控、清楚了解产品性质的前提下，善用此等投资工具。

记者：关纪红

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