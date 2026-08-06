Google重组AI部门 DeepMind行政总裁换职 资深工程师离巢

Google母公司Alphabet宣布大幅重组AI部门，Google DeepMind行政总裁Demis Hassabis将卸下日常管理职务，改任DeepMind主席及Alphabet首席科学家；在Google工作27年的资深工程师Jeff Dean亦将离职创业。Alphabet（GOOG）股价在消息公布后，下跌4.05%，收报360.13美元。

今次改组正值Google加紧与OpenAI及Anthropic竞逐前沿大模型，同时大举投资数据中心及AI基础设施。Google原定推出的Gemini 3.5 Pro至今仍然延迟发布，市场关注公司能否维持前沿模型的竞争力。

Jeff Dean结束27年Google生涯

Jeff Dean与Google高级研究员Sanjay Ghemawat将共同创立Discovery Loop，加速机器学习、科学及工程领域的技术突破。公司将采用公共利益企业架构，Google亦会投资该公司。行政总裁Sundar Pichai表示，Dean在Google工作27年后希望尝试新事物，公司支持他的决定。Dean的离任属友好性质。

Hassabis卸下日常管理职务

Hassabis表示，现时是交出Google DeepMind日常营运职责的合适时机，让自己有更多时间和空间专注于整体大局，并尽力影响未来方向。

他日后将与Pichai共同处理AI相关的全球及策略事务，集中研究通用人工智能（AGI）及其社会影响，并投入更多时间于由DeepMind分拆的药物研发公司Isomorphic Labs。

技术主管Kavukcuoglu接掌AI部门

Google DeepMind技术主管Koray Kavukcuoglu将接管AI部门日常营运，并直接向Pichai汇报。他将负责领导Gemini 4的开发工作，同时继续担任Alphabet首席AI架构师。

Kavukcuoglu过往较直接参与DeepMind与Google Cloud之间的合作。市场预期，在他接掌部门后，Gemini的发展方向将更重视产品落地及商业化。