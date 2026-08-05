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内地传对境外保单收益征税20% 汇控伦敦股价泻7% 保诚曾挫12%

商业创科
更新时间：21:23 2026-08-05 HKT
发布时间：21:23 2026-08-05 HKT

内媒《财新》报道，中国税务机关已开始对境外保单收益征收个人所得税20%，堵塞长期存在的监管漏洞。消息触发金融股大幅波动，汇控（005）伦敦股价一度急泻7%，低见1474.8便士，折算约155.8港元，较港股低水近4%；渣打（2888）伦敦股价亦跌逾5%，保诚（2378）更一度大插12%。

保诚与友邦保险（1299）等金融服务公司，高度依赖内地访客赴港购买保单，是次税务行动对其业务影响备受关注。

CRS数据共享助税务机关执法

报道引述税务律师及保险业内人士消息指出，北京与杭州当局已开始执行相关措施，对香港保单的收益课征20%税率，包括股息派发及预缴保费所产生利息。

《财新》报道，共同申报准则（CRS）下的数据共享使本次征税行动有可能得以实施，该机制允许内地当局掌握海外保单细节，并预计执法力道将进一步加强。

富瑞：削弱香港保单吸引力 惟或减轻全面禁止疑虑

富瑞发表报告表示，报道引发保诚股份的「投资者恐慌」，此举将削弱香港保险产品相较于内地产品的吸引力。然而，该行认为，这也可能减轻市场对北京最终可能全面禁止境外保险销售的疑虑，「虽然此类征税极可能从现在起对销售构成压力，但或许降低了境外保单被彻底禁止的可能性。」

今年6月初，已有报道指出部分银行暂停为内地客户开立可用于海外投资的香港帐户，当时曾导致相关金融机构股价大幅走低。是次税务行动被视为内地进一步收紧跨境资金流动的延续。

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