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港交所任命何洸毅为战略主管 指导新业务举措

商业创科
更新时间：20:57 2026-08-05 HKT
发布时间：20:57 2026-08-05 HKT

港交所（388）公布新管理层任命，何洸毅被委任为董事总经理及集团战略主管，将负责领导集团战略职能与港交所管理委员会及集团各业务部门主管紧密合作，推动集团重点战略的落实，即提供经济和宏观趋势方面的洞察，并对新业务举措提供指导意见，支持集团的长期发展。

何洸毅下月1日履新 曾在奥纬咨询任职超14年

何洸毅将于9月1日履新，并向香港交易所首席营运总监刘碧茵汇报工作。资料显示，在加入香港交易所之前，何洸毅曾在奥纬咨询(Oliver Wyman)任职超过14年，为亚太地区领先的交易所、监管机构和银行的管理层及董事会提供咨询服务，最近担任的职务是银行及金融服务合伙人兼亚太区数字资产业务主管。他拥有香港科技大学的工商管理学士学位（环球商业及经济学）

港交所行政总裁陈翊庭表示，何洸毅拥有丰富的交易所及金融行业经验，还是一位企业战略专家，在推动企业发展规划方面成绩显著，相信凭借他对香港及国际市场的深刻了解，可以帮助港交所进行战略规划。

林基荣转任行政总裁办公室主管兼战略关系主管

港交所同时宣布，现任集团战略主管兼行政总裁办公室主管、董事总经理林基荣，将担任行政总裁办公室主管兼战略关系主管，他将领导团队提升集团业务能力和聚焦，通过战略关系把握更多机遇，并向集团行政总裁陈翊庭汇报工作。港交所表示，集团正在深化国际多边合作，发展战略关系非常重要，新职务将扩大林基荣的职责范围。

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