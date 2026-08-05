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万宁将于「美与健博览」设6大免费检测 涵盖智能中医咨询及头皮分析

商业创科
更新时间：17:53 2026-08-05 HKT
发布时间：17:53 2026-08-05 HKT

万宁将于8月13至17日参与由香港贸发局举办之「美与健生活博览2026」，以「活出好状态」 为主题，带来一系列免费健康检测、个人化咨询、互动游戏及日常健康方案。

万宁表示，希望透过「美与健生活博览2026」，让不同年龄的市民都能以轻松、自在的方式接触健康资讯和专业服务。大家都可以因应自己的需要，体验健康检测，并即场与万宁专业团队交流，将评估结果化成合适实用的个人化生活建议。

 六项免费健康检测体验包括智能中医咨询、头皮分析、美肌诊断站、智能健康站、身体成份分析，以及心血管与压力测试。

注册药剂师等专业团队主理 

上述服务将由包括注册药剂师、中医师、营养师、美容顾问及健康大使等组成的「万宁专业社区健康团队」主理，透过智能健康科技，配合专业知识，大家的生活习惯及个人需要，提供简单易明的建议。

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