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ACCA就本港五年规划交10项建议 促会计业由后台走向前台 涵盖AI及北都发展 

商业创科
更新时间：17:52 2026-08-05 HKT
发布时间：17:52 2026-08-05 HKT

特许公认会计师公会（ACCA）就香港特区经济和社会发展首份五年规划的公众咨询提交10项建议，ACCA以「建诚信、聚人才、促转型」为主题，涵盖人工智能（AI）、大湾区制度衔接、北部都会区产业布局、国际金融中心、绿色经济及财会人才培育等范畴。

ACCA香港事务及大湾区发展总监苏可茵表示，政府与商界比以往更需要可靠的专业力量，会计及专业服务业需要由「后台支撑」走向「前台策略」。

她指出，不单是市场信用的建设者、维护者，更是制度衔接的翻译者及国际标准的共建者，扮演不可替代的支撑角色。

ACCA香港分会会长郑杰燊表示，国际秩序调整、经济重心东移、AI发展及绿色转型推进，正根本性重塑全球产业格局与竞争逻辑。香港要提升竞争力，需要以金融、创科、专业服务及高端人才为核心，主动担当资源要素配置与服务创新的高增值枢纽平台。

倡推动会计业拓展估值及并购

在会计专业转型方面，ACCA建议业界进一步拓展估值、并购及实物资产等高增值服务，并建立涵盖AI、绿色金融及知识产权的人才进修与能力评估体系。

针对北部都会区，ACCA提出建立重点产业链图谱及中试转化试验场，并加强政府、产业、学术及科研机构之间的合作，推动创科成果商业化。

在大湾区发展方面，公会建议深化跨境数据流通及专业资格互认，降低企业跨境营运及专业服务对接的制度成本。

ACCA提出的10项建议包括：

1.  设立「会计专业 AI 应用通则」及双轨监管沙盒
2.  推动会计专业向估值、并购及实物资产领域升维
3.  建构北部都会区重点产业链图谱及中试转化试验场
4.  深化大湾区数据跨境流通与专业资格互认
5.  汇聚多元国际资本赋能初创企业
6.  建立离岸人民币及大宗商品双枢纽
7.  推动绿色金融产品创新及中小企 ESG 入门支援
8.  建设碳市场及可持续航空燃油（SAF）专业服务枢纽
9.  构建AI、绿色及知识产权人才进修及评估生态
10.  推进官产学研协作及建立企业 AI 应用评估框架

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