安联投资斥5.55亿坡元收购大华资管 亚太管理资产增至逾1,700亿欧元

安联投资今日（5日）宣布，已达成协议收购新加坡大华银行旗下资产管理业务大华资产管理，作价5.55亿新加坡元，折合约3.76亿欧元，当中包括过剩现金及长期分销协议。交易仍待监管机构批准，预计2027年完成。交易完成后，安联投资在亚太区为客户管理的资产总值将增至超过1,700亿欧元。

大华资管管理资产达280亿欧元

大华资产管理总部位于新加坡，管理资产规模达280亿欧元，业务遍及新加坡、汶莱、泰国、马来西亚、印尼、台湾、日本及越南八个亚洲市场。

安联投资表示，收购可协助公司进入泰国、马来西亚及越南等高增长市场，并扩大在新加坡、台湾及印尼等现有市场业务规模的机遇。

取得大华银行零售分销网络

是次交易同时附带长期分销协议，让安联投资能接触大华银行的零售客户网络。按总资产计算，大华银行为东南亚第三大银行，在东盟地区拥有超过800万名客户及约400家分行。安联投资认为，透过该分销协议，将有机会向东南亚更广泛的投资者提供其一系列创新的全球投资产品。