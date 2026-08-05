逾九成港企已应用多步骤AI 仅36%可完整保留AI行为 Sumsub揭「问责不对称」问题

首个以AI支援大规模合规营运的信任基础设施Sumsub发表最新报告指出，94%香港企业已应用或正在试行多步骤AI系统，但只有36%能透过可靠且不可篡改的纪录，完整及永久保存AI行为的审计轨迹。

报告称之为「问责不对称问题」，即企业中为 AI 决策承担责任的程度，以及其向监管机构、持份者或客户清楚解释及证明AI如何作出相关决定的能力有所不足。

AI自主程度迅速提升

Sumsub从自主程度、责任清晰度及可追溯性三范畴，评估亚太区企业的AI代理治理能力。调查显示，95%香港企业在过去一年扩大AI应用规模或提升其自主程度，高于亚太区平均的92%。

另外，香港企业较倾向采用共同问责模式，40%香港企业表示，AI行为及决策由多个业务部门共同负责，高于亚太区平均的27%，比例为区内最高，反映本港企业较倾向采用跨部门协作模式。

不过，企业对高风险工作流程的AI应用仍保持审慎。89%香港企业愿意把低风险及例行工作交由AI处理，与亚太区平均的88%相若；但当AI涉及财务决策时，企业取态明显较为审慎。

治理评分略低于亚太平均

香港企业的整体AI治理自评得分为66.7分，略低于亚太区平均的67.1分，治理成熟度仍有提升空间。

Sumsub亚太区副总裁Penny Chai表示，香港企业并非缺乏推动AI代理应用的策略方向，而是在拓展应用时采取较审慎的态度。当AI决策涉及财务责任，未成熟的追溯机制或会为企业带来难以承受的营运风险，因此建立稳健的追溯及安全框架，是企业在高风险决策中安全和大规模地应用AI的先决条件。

金融业治理表现居首

按行业划分，亚太区金融服务业在严格的监管要求规范下，以69.6分位居榜首，亦录得最高的审计轨迹应用率；资讯科技及软件服务业以68.8分排第二，但报告提醒，相关行业部署AI的速度较快，治理能力落后于应用程度的风险增加。

以电子商务与网购平台（65.4 分）为例，业界广泛利用 AI 工具推动销售，但由于利润空间有限，只有 29% 采用独立审计机制。于榜末的交通运输与配送平台行业（64.4 分）则优先考虑营运效率，甚至有机会以牺牲监察及追溯能力为代价。问题是，一旦自动化 AI 系统出现异常，其物流运作便可能因缺乏足够监管而出现系统性盲点。

电子商务及网购平台的评分为65.4分，只有29%采用独立审计机制；交通运输与配送平台则以64.4分位居榜末。报告警告，这些行业若过度追求营运效率，在自动化AI系统出现异常时，其物流运作便可能因缺乏足够监管而出现系统性盲点。

追溯成本成主要障碍

香港企业认为，扩大AI应用面对的三大重点，分别是管理先进AI模型所涉及的技术难度，占64%；降低建立追溯机制的成本，占50%；以及确保不同平台之间能够顺畅整合，占48%。

报告又指，98%香港企业表示已为应用第三方验证方案作好准备，将AI自动化行为与经验证的身分网络进行绑定，以确保每项自动化行为均可追溯至获授权的AI代理，以及负责监督相关决策的人类。