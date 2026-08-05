《沽注一掷》原型警告美股恐现「1987年式下跌」 企硬沽空英伟达及Tesla 吁散户勿跟风

据《CNBC》报道，电影《沽注一掷》原型人物、知名投资者Michael Burry继续看淡美股。他在Substack发文表示，他仍然相信市场可能接近重大顶部，亦可能出现「1987年式下跌」。不过，标普500指数屡创新高，很可能吸引新资金进一步流入市场。

标指创新高 纳指两日升近5%

标普500指数周二升1.9%，创6月以来首次收市新高，主要受企业业绩胜预期，以及市场憧憬霍尔木兹海峡恢复航运、国际油价进一步下跌带动。以科技股为主的纳斯达克综合指数则急升2.7%，本周首两个交易日累计升幅接近5%。

Burry表示，今轮升市正在形成自我强化的循环。当股市上升而市场波动性下降，以波动性为投资目标的系统性基金会被迫提高杠杆，其他动量交易策略亦会增加持仓，令更多资金追入市场。

质疑AI基建融资难以持续

Burry一直是华尔街最积极质疑AI投资热潮的人物之一。他认为，市场对AI基础设施的需求，部分由可能难以持续的融资安排推动，相关投资一旦放缓，可能对AI概念股估值造成重大冲击。

即使美股持续上升，Burry仍维持多项淡仓，包括iShares半导体ETF（SOXX）、美光（MU）、英伟达（NVDA）、Caterpillar（CAT）、Palantir（PLTR）、Tesla（TSLA）及应用材料（AMAT）。

仅沽空英伟达暂录亏损

Burry表示，他仍然有信心上述淡仓的长期投资逻辑成立。截至目前，除沽空英伟达的交易外，其余淡仓仍然录得盈利。

不过，他亦强调，若市场走势明确违背其判断，将会止蚀离场。他提醒一般投资者，沽空风险极高，不适合所有人，直言「我必须沽空，但多数人不应该。」

