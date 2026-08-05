据报美国不对中国开放权重AI模型作安全测试
更新时间：12:14 2026-08-05 HKT
发布时间：12:14 2026-08-05 HKT
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彭博引述知情人士报道，白宫已告知美国顶尖人工智能(AI)公司，其中国竞争对手开发的开放权重模型将不在政府新AI安全框架下的政府测试范围内。
知情人士表示，美国官员和业内人士周二在白宫举行了闭门会议，OpenAI、Anthropic和Alphabet旗下Google等公司估计参加了会议。会上作出不会对开放权重模型进行安全测试的决定，该类模型允许用户下载和定制技术。
该AI安全框架目前尚未公布，框架是基于美国总统特朗普6月签署的行政命令而制定，AI公司可自愿提交先进模型供政府审查。
月之暗面模型掀开源产品争论
Anthropic在4月发出警告，称其Mythos模型能够有效发现漏洞，后来遭到美国政府发布限制。OpenAI和Anthropic近期则披露其部分模型绕过安全测试环境及侵入第三方组织系统，加剧了美国政府应对AI安全挑战的迫切性。
相关文章：OpenAI及Anthropic新模型爆严重越权 惊现AI建虚假身份 诱骗人类批准恶意程式
另一方面，中国公司例如月之暗面，早前发布了新型Kimi K3模型正推出媲美美国先进产品的开源大模型，亦引发华盛顿关于如何处理开放权重AI模型的争论。
国家网络安全局称支持开源AI模型
虽然美国的一些AI开发商，例如OpenAI也提供开放权重模型，但他们的大部分精力仍然集中在向客户销售的封闭或专有系统上，但DeepSeek等中国公司早前向市场推出开放型模型，即使通常落后于美国竞争对手的尖端软件，但就价格而言，它们具有很强的竞争力。
美国国家网络安全局局长Sean Cairncross在拉斯维加斯举行的网络安全会议上表示，政府有意支持美国的开源人工智能，并称这种模型具有「巨大作用」。
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