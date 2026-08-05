苹果首款折叠iPhone料9月亮相 新CEO首个发布会 破例抽签招募门市员工撑场

苹果正筹备今年最重要的产品发布会，并首次透过抽签形式，招募美国零售店员工到现场协助活动。据彭博引述公司内部备忘录报道，发布会将于9月上半月举行，预计届时将推出首款折叠iPhone、iPhone 18 Pro系列及新一代Apple Watch等产品。公司发言人拒绝就今次内部招募及发布会安排置评。

备忘录显示，获选零售员工将负责整理入场队伍、为嘉宾登记、迎接与会者、提供场地指引，以及支援保安团队。苹果表示，很高兴向美国零售店团队提供参与「活动支援体验计划」的机会。

发布会或于9月9日举行

苹果只向员工透露活动将在9月上半月举行，未有提供确实日期。按过往惯例，iPhone发布会通常安排在9月第二个星期二或星期三。

由于今年美国劳动节落在9月7日星期一，市场推测发布会安排在星期三的可能性较高，让与会者保留完整工作日作交通及行程安排。若延续有关惯例，活动可能于9月9日举行，但苹果尚未证实。

今次发布会亦具有额外意义，将是John Ternus于9月1日接替Tim Cook出任行政总裁后，主持的首场大型产品发布活动。

市场预计，苹果将在活动中发布旗下首款折叠iPhone，以及iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、新款Apple Watch及其他硬件产品。