据报DeepSeek重启第二轮融资 集资500亿 投前估值约5000亿元

据内媒《财经》引述消息报道，DeepSeek重启第二轮融资，本轮计划集资500亿元，投前估值约5000亿元，并计划将在8月下旬完成签约。

DeepSeek在今年4月开启了首轮融资，并在6月完成，该轮融资金额500亿元，估值超过3500亿元，成为中国AI大模型史上首轮融资规模最大的公司。

报道引述知情人士指，DeepSeek第二轮融资至少在7月中旬就已开启，但在7月底突然暂停，当时一些谈判候补名单上的投资者被告知签署融资协议的计划暂缓。

传梁文锋不满交流会言论疯传

有媒体7月26日报道指DeepSeek暂停第二轮融资，其中一个原因是DeepSeek创始人梁文锋对网上广泛流传的言论感到不满，这些消息主要围绕疑似泄露的面向投资者的会议实录。报道引述交易人士指，DeepSeek和正在洽谈的投资者希望今次融资在重启后能低调进行。

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报道又指，在第二轮融资的洽谈名单上，有在首轮融资中落选的候补机构，也有首轮就入局的风险投资和产业资本在考虑增资。DeepSeek首轮融资的投资方分别是：国家人工智能产业投资基金、腾讯（700）、宁德时代（3750）和溥泉资本、网易（9999）、京东（9618）、砺思资本、IDG资本、正心谷投资、拾象资本。

上轮融资意向资金逾1000亿元

DeepSeek开放融资的反应热烈，报道引述参与交易投资者称，首轮围绕DeepSeek表达投资意向的资金规模超过1000亿元，最后融资500亿元，意味著至少还有500亿元资金有入局意向，料将参与第二轮融资。

