创科实业中期纯利增17.5% 派息增20% 5亿美元回购计划已完成4200万美元

创科实业（669）公布截至今年6月底止中期业绩，纯利录得7.38亿元(美元，下同），按年增长17.5%；营业额达83亿元，按年上升5.9%，两者均创历史新高。每股基本盈利40.5美仙，中期息派150港仙（约19.31美仙），按年增加。

毛利率显著提升 受惠关税缓解及品牌表现期内

期内，毛利率由去年同期的40.3%升至42.9%。集团指出，毛利率上升主因包括，关税缓解措施持续见效、欧洲、中东、非洲及澳洲市场贡献额外利润贡献；旗下工具品牌MILWAUKEE业绩强劲，消费品牌盈利能力提升；以及全球制造业务营运改善。

区域销售增长 美洲领涨

上半年销售额达83亿美元，其中汇率顺差贡献1.9个百分点。分区域看，美洲（含美国、加拿大、墨西哥、中美洲及南美洲）按当地货币计算销售额增长4.3%；欧洲、中东及非洲则按当地货币计增长约2.8%。

股份回购计划启动 已回购4200万美元

今年6月，该集团启动为期18个月的自动股份回购计划，规模最高达5亿元。截至7月底，已按计划购回价值4200万元的股份。

管理层：信心达成2027年盈利目标

创科实业执行主席Horst Pudwill表示，凭借优秀人才、强大的文化与核心行业合作关系、完善产品路线及稳健资产负债表，集团有信心未来继续领先业界。行政总裁Steven P. Richman则指出，上半年录得9.9%的除利息及税项前盈利率后，更有信心能于2027年达成或超越内部除利息及税项前盈利率10%的内部目标，并于2028年及往后进一步提升。