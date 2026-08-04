华为香港协办研讨会 关注数据中心锂电消防安全

香港数据中心锂电池消防安全新规实施满一周年，业界日前于尖沙咀举办研讨会，聚焦解决锂电「热失控」痛点。活动由消防工程师学会（香港分会）、香港工程师学会（消防分部）及中国香港消防协会主办、华为香港协办，倡议将防火策略由传统「被动灭火」转为「主动防控」，并探讨适合本港高密度环境的最新锂电安全技术。

研讨会筹办委员会主席暨消防工程师学会香港分会副会长李定强工程师致辞时表示，多宗锂电池事故敲响警钟，解决热失控威胁刻不容缓。他指出，业界正透过固态电池、智慧BMS主动预警及磷酸铁锂电池三大方向提升本质安全，惟现有水喷淋系统须提前规划管线预留及排水承载力，以配合日后更大规模储能部署。他呼吁数据中心营运商、消防工程公司及顾问、总承建商及设备供应商跨专业协作，由被动灭火转向主动预防，搭建覆盖技术、设计、营运及监管的锂电安全生态圈，守护本港数字经济基建。

杨恩健：消防处前瞻研究两年 应对策略由「灭火」转「降温」

杨恩健工程师提到，锂电池大规模应用已是行业趋势，惟其能量密度高，故障后极易引发热失控。消防处早于两年前展开前瞻研究，将应对策略由传统「扑灭明火」调整为「持续降温、控热」，并于去年8月推行《电池房和充电设施的消防安全规定》与《数据中心的消防安全规定》，条例经跨界磋商、吸纳前线实战经验制订，务求严谨且切合实务。他强调防火工作需要营运方、工程界、设备商及从业员各司其职，以科学建立风险认知，护航新能源产业稳健发展。

兼顾节省空间低PUE 华为倡全链安全防护

香港土地资源珍贵，数据中心须兼顾高密度布局、节省空间、低PUE与高安全标准，安全与救援效能的平衡长期是业界技术难点。华为数据中心能源及关键供电拓展部首席技术官韩冬，现场分享智能锂电解决方案及落地经验，其SmartLi 5.0备电系统由电芯至系统搭建全链安全防护，就算水消防持续运作，亦可有效遏制锂电火灾蔓延。

华为香港数字能源业务部总经理高邹萍致闭幕辞称，研讨会打通政产学研沟通渠道，推动本港数据中心产业迈向绿色、安全并行发展，集团未来会持续联同各界合作，打造稳妥数码基建，支撑香港数字经济向前发展。