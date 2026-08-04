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香港兴业首推学生宿舍 上环提供160个宿位 月租9000元起

商业创科
更新时间：20:26 2026-08-04 HKT
发布时间：20:26 2026-08-04 HKT

香港兴业（480）宣布推出首个学生宿舍项目「HOLLYWOOD RESIDENCE荷里活公寓」，项目坐落于上环荷李活道165号，邻近本港顶尖大专学府，提供约160个优质宿位。香港兴业指，项目月租由9000元起，随着项目正式推出，市场反应正面，租赁查询持续上升。

邻近本港顶尖大专学府

香港兴业指，「HOLLYWOOD RESIDENCE荷里活公寓」已于2026年6月竣工，并将于2026年8月正式投入营运，2026/27学年接待首批学生入住，不论是步行或乘搭公共交通工具，学生均可轻松往返各区大专院校及市中心；其中项目与香港大学站亦仅两站之隔，加上完善的巴士网络（包括城巴路线4、7、37A、90B及91）更为学生提供直达香港大学校园的便捷选择。

香港兴业表示，香港兴业国际一直致力透过多元化业务支持本地社区及长远经济发展，并持续探索具策略价值的资产发展机遇，是次项目标志著香港兴业国际在拓展多元物业组合及学生住宿市场的新里程；同时亦体现集团对香港教育发展及青年人才培育的长远支持。 

香港兴业指，项目将于8月8日至9日 (上午10时至下午5时) 举办开放日，届时将有专人现场导赏及讲解。

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