网民热议蔡崇信与美女主持合照 女方急澄清无「不正常关系」

阿里巴巴（9988）董事会主席蔡崇信与妻子吴明华于日前宣布，双方决定友好结束近30年的婚姻关系。消息公布后，蔡崇信过往与主持人王秋怡的一张公开合照被网民翻出并引发揣测。王秋怡其后澄清，照片只是正常社交合照，否认与蔡崇信存在不正常关系。

该合照拍摄于AUBL亚洲大学生篮球联赛现场，当时蔡崇信是赛事投资方，王秋怡受邀担任赛事主持人

王秋怡毕业于哥伦比亚大学（Columbia University），曾任职于国际会计师事务所安永，后因参与腾讯恋爱推理综艺《心动的信号》第五季而备受关注，现在是体育赛事主持人。

该合照拍摄于AUBL亚洲大学生篮球联赛现场，当时蔡崇信是赛事投资方，王秋怡受邀担任赛事主持人。

随后，有网友发现王秋怡今年二月份在社交平台发布的一个帖子，还配文最近「在和很霸的总谈很甜的恋爱」。

王秋怡今年二月份发帖，配文最近「在和很霸的总谈很甜的恋爱」

王秋怡于8月3日在原帖下回应，帖文内所有合照对象均为朋友或工作伙伴，其男朋友并未出镜。她表示，正常清白的合照被曲解令她感到「非常诧异」，呼吁网民不要被网络谣言误导。

离婚不涉出售阿里股份

蔡崇信与吴明华透过发言人表示，离婚决定是在相互尊重下共同协商作出。两人多年来的关系逐步转变为共同抚育子女及经营商业项目的合作伙伴，离婚后仍会维持稳定的专业合作。

双方声明指出，今次婚姻变动不会触发核心资产股权拆分，亦没有出售阿里巴巴股份的计划；蔡崇信将继续担任阿里巴巴董事会主席。

阿里巴巴2026财政年度报告显示，蔡崇信持有81.1万股阿里巴巴股份，另有尚未归属的限制性股份单位涉及7万股；吴明华则持有128万股，占公司总股本约0.01%。

由两人英文名字命名、在根西岛注册成立的Joe and Clara Tsai Foundation Limited，另持有约1,074.9万股阿里巴巴股份，占总股本约0.06%。此外，两家由蔡崇信担任独任董事的公司合共持有约2.6亿股阿里巴巴股份，占总股本约1.36%。

篮网母企管理架构不变

双方又表示，离婚不会改变NBA布鲁克林篮网、WNBA纽约自由人及母公司布鲁克林体育娱乐公司（BSE Global）的营运架构。蔡崇信将继续担任BSE董事长及篮网主席，吴明华则留任BSE副董事长及纽约自由人主席。

据《福布斯》报道，蔡崇信于2024年以6.88亿美元出售BSE Global的15%股权，交易对公司的估值约为46亿美元。至2025年底，布鲁克林篮网估值据报已升至62.2亿美元。

《福布斯》最新资料显示，现年62岁的蔡崇信身家约125亿美元，全球富豪排名第255位。他是阿里巴巴联合创办人之一，亦是仅次于马云的阿里巴巴第二大个人股东。

