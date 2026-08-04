汇丰重申私有化恒生不裁员 整合助上客量按季多1倍 艾桥智：内地收紧跨境投资无碍开户量

汇控（005）将汇丰香港和恒生银行的7个职能部门整合后会否有下着的裁员行动备受关注，行政总裁艾桥智 (Georges Elhedery) 表示，集团已承诺不会因私有化恒生而有任何裁员行动，亦不会将汇丰香港和恒生见客的前台部门整合。他又指内地收紧跨境投资措施未有影响其5至7月的开户量。

预留资本派息及业务增长

汇控暂停回购股份3季后如期重启回购，但是次宣布回购金额仅10亿美元，低于券商预期。艾桥智重申集团维持50%派息率指引不变，而向股东分派，首先会预留资本用作派息，以及作业务增长之用，剩余资本才用来回购股份。集团财务总监郭珮瑛（Pam Kaur）补充说，第2季汇控的贷款增长达200亿美元，是过往季度的两倍，以致可用于回购的剩余资本低于预期。

恒生数码渠道上客能力提升

早前汇控将汇丰香港和恒生的7个职能部门整合，而大多整合部门由恒生一方担任新主管，汇丰一方需向恒生汇报，艾桥智对此表示，此举是推动两行之间的协同效应及能力提升的计划之一，并举例指出整合职能部门带来好处之一，已即时体现在提升恒生的数码渠道上客能力，第2季恒生的上客量较首季多出1倍，即新增客户人数达6万名。他强调集团会保留两行的独立性、品牌、分行定位及客户服务团队，不会将服务客户的前台部门作任何整合。

具合适技能人选担任新主管

至于职能部门整合后的新团队主管安排，他指集团已选出具合适技能的适当人选来担任新主管，其实当中很多高管曾同时在恒生和汇丰银行工作，对两行都非常熟悉，集团会全力支持他们。 问及会否因整合职能部门而有潜在裁员行动，他重申集团已承诺不会有任何裁员计划，并指虽然预期私有化恒生可能会影响部分职位，但已为员工提供再培训及技能提升的能力，让他们能转型至其他职位。整体而言，汇控仍是在香港净增人手的投资地。

香港国金枢纽重要性料持续

内地自5月下旬收紧跨境投资活动，艾桥智表示，欢迎当局厘清有关监管要求，此举并非旨在打击或限制对外投资。集团向来遵守最高标准遵守法规，并有非常稳健的开户程序，包括额外的开户声明。事实上，由5月至7月期间，其开户数目并未因这些收紧措施而受到影响，因此持续看到业务的动力。而且多位内地或香港官员公布了有关香港作为内地国际金融中心及重要枢纽的重要性，包括互联互通计划等，故并无任何迹象显示过去数年所见的持续趋势不会继续下去。

香港商业房地产无出现新减值

第2季汇控的预期信贷损失为10.52亿美元，按年大致持平。郭珮瑛指，季内拨备主要是观察到受宏观经理导致第三阶段违约贷款略有上升而提拨，这部分与香港商业房地产无关，实际上第2季香港商业房地产相关拨备仅逾1.5亿美元，并无出现新减值。她指香港住宅物业市场非常强劲且正在复苏；零售及写字楼在中环核心地区亦有良好表现，惟非核心地区的估值则面临压力。因此，集团增加的减值主要是针对这些已减值贷款组合所作的估值调整。

她续指，第2季拨备属正常化季度，并无特项项目相关的拨备，故全年的信贷成本指引维持约45个基点。目前来看，尽管中东局势持续波动，汇控在所有市场仍展现韧性，因此对今后季度的预期信贷损失水平感到非常安心。

AI资金主要投向代码辅助工具

AI方面，艾桥智指，正密切地追踪AI Token支出，强调在投资AI领域在追踪效益的基础上有极大的意愿，目前资金主要投向代码辅助工具，相关场景生产力提升300%至400%，反金融欺诈、客服中心运营、财富管理经理等多个业务场景已落地商用AI方案，集团已为超过20万名员工配备生产力工具。

问及后续是否会持续出售资产，艾桥智表示，剥离非核心、低回报资产是集团简化运营的长期战略，未来仍考量开展选择性资产处置。