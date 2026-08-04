Shein传最快本月中启动香港IPO 估值降至300亿至400亿美元 潜在基石投资者据报要求进一步压价

网上快时尚零售商Shein据报计划最快于本月中启动香港首次公开招股（IPO），目标估值介乎300亿至400亿美元，较2022年高峰期的982亿美元大幅下降约59%至69%。部分潜在基石投资者更要求将估值压低至300亿至320亿美元。

据路透社引述消息人士报道，Shein上周已展开上市前投资者推介，并在纽约、波士顿及三藩市与投资者会面，交易可能于本月中至下旬启动。不过，上市时间及估值仍可能因应投资者反应调整，公司尚未公布集资规模、招股价及正式时间表。

收入增速连年放缓

Shein近年收入仍然增长，但增速持续放缓。公司2023年至2025年收入分别为321.03亿、387.48亿及418.47亿美元，按年增幅由2024年的20.7%降至2025年的8%。今年首季收入为90.52亿美元，仅较去年同期的89.52亿美元增长1.1%。

美国于2025年5月取消价值800美元以下中国包裹的关税豁免后，Shein今年首季美国市场收入按年下跌14.3%至20.4亿美元，占总收入比重亦由去年同期的26.6%降至22.5%。

欧盟亦于今年7月取消价值150欧元以下包裹的关税豁免，并开始征收3欧元固定关税。由于Shein约三分之一收入来自欧洲，相关措施可能进一步增加收入前景的不确定性。

首季净利润由盈转亏

盈利方面，Shein于2023年至2025年的净利润分别为27.89亿、33.65亿及20.64亿美元；今年首季则由盈转亏，录得约9,900万美元亏损。

公司在招股文件中解释，首季亏损主要受到可转换可赎回优先股录得3.28亿美元公允价值亏损拖累，期内营业利润仍达2.58亿美元。路透社指出，尽管亏损部分来自一次性会计因素，但收入增长及核心盈利转弱，仍反映公司面对的经营压力。

估值由982亿美元反复下调

Shein于2022年3月进行D轮融资时，投前估值曾高达982亿美元；其后D+轮融资的估值降至640亿美元，跌幅约35%。最新IPO目标估值再降至300亿至400亿美元。消息人士表示，经历几次IPO受阻后，投资人的心态也已从追求高估值转向务实，「估值低一点也没关系，只希望能赶紧上市」。

若最终估值落在上述范围，Shein的市值将略高于约值260亿美元的H&M，但远低于Uniqlo母企迅销的1,610亿美元，以及Zara母企Inditex的2,080亿美元。

拟补偿后期投资者

由于上市估值可能低于早前私人融资水平，Shein正研究降低部分后期投资者的持股成本。根据招股文件，公司可能向参与Pre-D轮、D轮及D+轮融资的投资者发放现金及额外B类股份，或以较低换股价增发股份，令其持股成本对应的估值降至约400亿美元。

Coatue Management、HSG及General Atlantic等机构曾参与相关融资，但具体补偿条款尚未披露。

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第三度冲击资本市场

Shein过去曾寻求在美国上市，其后转往伦敦，并于2025年4月取得英国金融行为监管局批准，但两次上市计划均未能完成。公司最终于今年7月10日取得中国证监会境外上市备案，为来港上市扫除主要障碍。

Shein计划把上市所得款项用于科技投资、全球品牌建设、企业责任项目及一般企业用途。