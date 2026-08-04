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韩国收紧单一股份杠杆ETF交易 SK海力士产品成交量降至两个月低位

商业创科
更新时间：11:51 2026-08-04 HKT
发布时间：11:51 2026-08-04 HKT

据彭博报道，韩国监管部门推出多项降温措施后，追踪SK海力士及三星电子的单一股份杠杆交易所买卖基金（ETF）交投显著萎缩。

韩国规模最大的同类产品、追踪SK海力士的KODEX单一股份杠杆ETF，周一成交股数降至5,900万股，创6月4日以来最低。另一只追踪三星电子的同类产品，成交股数亦跌至5月底上市以来最低。

最低现金要求提高两倍

交投急跌主要发生在监管措施生效后。韩国当局由7月31日起，把投资者买卖杠杆ETF所需的最低现金存款要求，由1,000万韩元（约5.5万港元）提高至3,000万韩元（约16.4万港元），增幅达两倍。另外，监管部门较早前亦宣布，在市场状况恢复稳定前，暂停批准新的单一股份杠杆ETF上市。

杠杆ETF透过衍生工具放大相关股份的每日回报，早前吸引大量散户频繁买卖，加剧SK海力士及三星电子等重磅科技股的波动。

散户杠杆炒作大致结束

NH Investment & Securities韩股销售人员Peter Park表示，主要科技股的投机杠杆活动，不论在升市或跌市方向均受到抑制。

他指出，投资者仍可不受限制地沽售现有持仓，但新买盘需要面对更高的现金门槛，意味由散户推动的杠杆短炒活动已大致告一段落。

KOSPI年内仍升约48%

尽管监管措施令杠杆产品交投降温，韩国综合股价指数（KOSPI）今年以来仍累升约48%。不过，急升亦伴随极端波动。韩国股市在7月曾史无前例地四度触发暂停交易安排。
 

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