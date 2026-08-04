新世界「83 永康街」累售近八成 市值料达6亿

新世界发展（017）公布最新业务状况，旗下九龙西甲级商厦「83 永康街」累售逾75个单位，占已推出价单单位近八成，平均成交呎价约7,500港元，反映市场对新核心商业区的甲级商厦需求殷切。根据市场估计，市值料约6亿元。

大手客1.4亿购入全层

「83 永康街」目前已售逾75个单位，平均成交呎价约7,500港元，投资及自用比例约为四比六。最近获买家斥资1.4亿港元大手购入6楼全层作长线投资，部分单位会留作企业自用。

在住宅销售方面，「PAVILIA ROSA 滶蕴」在7月份售出5伙，其中7楼E1单位，实用面积561平方呎，采用两房连梗厨设计，以1,982.1万港元成交，创下两房同类户型新高，呎价达35,332港元。

此外，项目招标售出的低密度大宅平均售价逾5,600万港元，呎价近4万港元；另外四房天台特色户以9,144万港元成交，呎价达56,866港元，呎价创今年豪宅楼花新高。

沈阳K11单日人流突破12万

内地K11在暑假期间引入人气IP及品牌首店。位于汉口的武汉K11在暑假举办大型沉浸式IP艺术展《中国奇谭‧造梦奇境艺术展》等多场活动，加上有包括全国首店在内的多间新店相继开业，带动人流按年大增35%。沈阳K11引入两大人气IP主题快闪店，整体人流按月上升45%，在7月25日及26日的单日人流均突破12万人次，创开业以来单日人流新高。

深圳项目登龙岗榜首

内地住宅方面，「新世界．天馥」成为广州荔湾区最近一年总价800万元人民币内的住宅成交销量冠军。项目推出约818至1,496平方呎的新户型，迎合市场对高端住宅的需求；在「港人置业专场」销售日，人流按年大增220%。另外，深圳新世界188号再度位列今年6月龙岗区成交数目榜首，持续领跑龙岗市场。