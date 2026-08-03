瑞幸次季营业利润增22% 全球门店逾36万家

瑞幸咖啡公布2026年第二季度财报，营业利润按年转为正增长，较去年同期增长22%至21.23亿元（人民币，下同）；总净收入158.86亿元，按年增长28.5%。期内月均交易客户数同比增长22.9%，达1.13亿，创历史新高。另外瑞幸全球门店总数已达36,310家，累计交易客户数已近5亿。瑞幸形容，业绩增长扎实稳健。

瑞幸自营与联营收入双升

第二季度中，瑞幸自营门店收入115.64亿元，按年增长26.6%；自营门店门店层面营业利润为24.69亿元，按年增长25.9%，门店层面营业利润率为21.3%。同期，联营门店收入为36.68亿元，按年增长27.9%。商品交易总额（GMV）按年增长29.8%，达184亿元。

瑞幸网络扩张领跑咖啡行业

店铺数目方面，瑞幸门店网络规模和增速均领跑行业，二季度净增门店2,714家，其中，中国（含香港）净增2,668家，海外净增46家。截至二季度地，公司全球门店总数中，中国市场（含香港）门店总数达36,087家，包括自营23,625家，联营12,462家。瑞幸表示，公司将继续著眼于持续成长的中国咖啡市场需求，公司持续推进全国门店网络布局，深化高、低线城市覆盖，不断提升消费者触达和服务能力，持续释放市场增长潜力。

国际布局稳进 海外总店至223家

在国际市场方面，海外门店总数达223家，包括新加坡自营门店89家、美国自营门店20家，马来西亚加盟门店114家。瑞幸说，继续稳步推进海外业务拓展，并结合当地消费者需求和市场特点，不断提升本地化经营水平。