数码港与太平金控联创「太平数码港创科基金」 聚焦投资高潜力科企

数码港与中国太平保险的境外综合投资平台太平金控，落实战略合作伙伴关系，达成「太平数码港创科基金」合作。该基金由太平金控发起，由其旗下的太平资产管理（香港）及交银国际担任共同基金管理人，将聚焦投资于重点企业、创科公司及具高增长潜力的科技企业，支持其持续科技研发转化及业务发展。

数码港主席：发挥引导资金作用

数码港主席陈细明表示，是次他合作为高潜力创科企业及策略性新兴产业发展，带来强韧的资本支撑。他称，多年来「数码港投资创业基金」发挥引导资金作用，成功带动市场共同投资，引资比率达1比 9；而「数码港投资者网络」亦促成逾42亿元融资，期望透过这次策略合作，进一步发挥「金融+创科」的协同效应，精准引导市场资本赋能科技初创成长，助策略产业及未来产业发展。

太平金控：服务「南金融、北创科」战略

太平金控总经理马勇表示，作为中国太平境外的综合投资平台，坚持立足香港、深耕本地，与本港多间大学和科研机构保持密切联系与合作往来，积极服务香港「南金融、北创科」战略格局。

太平金控是中国太平在境外的综合投资平台，主营业务为境外保险资产管理，拥有投资管理、财务贷款、信托、证券经纪、QFII、QDII等业务资质。