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3香港伙林溢欣推流动通讯服务平台 学生享任用数据及学习内容

商业创科
更新时间：17:51 2026-08-03 HKT
发布时间：17:51 2026-08-03 HKT

和记电讯香港（215）旗下3香港与凝皓教育及其创办人林溢欣（YY Lam）宣布，推出全港首个由电讯商与教育机构打造的流动通讯服务平台 「YY Mobile fueled by 3」。该平台由3香港5G网络支援，凝皓教育学生及毕业生除了可任用本地数据上网课外，更可于My3 App上获取由YY Lam精选的学习内容。

凝皓教育创办人林溢欣表示，学习不应局限于课室，今次与3香港支持合作推出「YY Mobile fueled by 3」，提供任用数据予学生，可随时随地观看凝皓导师的网上课程之外，亦设「每周测验」及「DSE学习资源库」，冀助学生数码学习，打破界限。

月费最低98元

「YY Mobile fueled by 3」计划月费最低98元，可享3香港5G网络服务、凝皓教育免费课程体验券、凝皓教育课程资助券，亦可于 My3 流动程式上特设的「YY Zone 」，免费解锁凝皓教育多项教育内容，包括「凝皓DSE学习资源库」、「每周测验」、「打气金句」及「YY 摘记」等。
 

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