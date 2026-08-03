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中移动据报考虑出售泰国电信设True少数股份

商业创科
更新时间：17:29 2026-08-03 HKT
发布时间：17:29 2026-08-03 HKT

据彭博引述消息报道，中国移动（941）正考虑出售其在泰国电信公司True Corp.的少数股权。目前中移动正与顾问合作，以了解潜在买家对其持有的True股份的初步兴趣，但最终可能不会达成交易。

持股价值约11亿美元

根据True集团最新年度报告，中移动持有公司约7.8%股份。该股今年在曼谷上涨了30%，使其市值约147亿美元；以此计算，中移动持股价值约为11亿美元。

报道提到，True于2023年与挪威电信公司Telenor ASA的泰国子公司合并，今年早些时候Telenor同意将其持有的True股份以39亿美元的价格出售给Arise Digital Technology Co.。此外，True拥有超过4,800万行动用户，并且经营家庭宽频和有线电视业务。
 

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