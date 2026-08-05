进驻北都拓AI创新中心 联想：河套区连接深港迈向全球 「初创纷来港熟习国际环境」

港府正全速发展北部都会区，当中河套港深创科园获多家知名科技企业进驻，联想集团是其中之一。联想集团执行副总裁兼方案服务业务集团（SSG）总裁黄建恒接受《星岛头条》专访时表示，河套区因地理优势，紧密连接深圳的生态体系，有助连接该企在深圳光明区的智慧工厂，同时借力香港国际化平台与深圳的产业链优势，达致深圳制造、香港创科与全球营运的三角架构。

联想集团执行副总裁兼方案服务业务集团（SSG）总裁黄建恒接受《星岛头条》专访时表示，河套区因地理优势，紧密连接深圳的生态体系，有助连接该企在深圳光明区的智慧工厂，同时借力香港国际化平台与深圳的产业链优势，达致深圳制造、香港创科与全球营运的三角架构。

联想今年4月进驻河套港深创科园，成立「Lenovo人工智能创新中心」，首批已汇聚30家科技企业伙伴；7月则正式入驻数码港设立香港总部。黄建恒指出，河套与数码港、科学园的创科生态有明显分别，数码港和科技园历史悠久，产学研互动成熟；河套则因地理优势，可更紧密连接深圳的生态体系。「看起来是一个个点，但我们经常说如何将这些点连成线，甚至造成面，是我们在大湾区部署的核心想法。」

这个「点线面」布局背后，正是前述的三角架构。黄建恒解释，联想在深圳光明区设有智慧工厂，年产值达500亿元人民币；香港三个园区则承担创科枢纽功能。透过河套园区，联想可同时借力香港的国际化平台与深圳的产业链优势，协助科企以香港为跳板进军国际市场。

落户数码港与河套成呼应

至于联想7月迁入数码港设立的香港总部，则与河套创新中心形成呼应。他举例，联想投资的一间智慧仓库初创，正是借助香港平台进军东南亚，「初创有很前沿的科技，但去到国外会水土不服，人家不认识你，加上很多机电和认证要处理。」联想的角色在于补上缺口，「联想这么多年都很熟悉每一个国家的法规和关税要求，确保其合规合法在当地经营。」

谈到本港AI及创科发展，他认为，「香港经常说全民学AI，除了上课，另一个手段是体验。」在世界杯期间，联想与香港赛马会合作，将FIFA球迷体验带到香港马场，联想全球代言人碧咸亦现身跑马地，场内设置「Lenovo体验馆」，让香港市民亲身体验世界杯同款AI科技。这是Lenovo世界杯球迷体验首次在主办城市以外展出，香港亦是唯一的体验城市。他相信，当市民亲眼见证AI在复杂赛事中的应用，自然会增强学习兴趣。

累斥15亿 已孵化逾20间初创

另一方面，联想累计投资15亿港元推动本地科技创新，与港大、中大、理大及数码港紧密合作，已成功孵化超过20间初创，重点布局AI、大数据、云计算等领域。在应用层面，联想SSG在香港推动Bridge AI特殊教育项目，运用AI识别手势、表情和声音，协助特殊教育需要人士的ABA治疗；亦为2025年粤港澳全运会设计跨境协同的IT基础设施。

谈及15亿港元投资的选项标准，他直言，「看的不是今天的风口，而是未来的产业方向。」最终要看技术能否走出实验室、进入场景形成产品。而香港企业拥抱AI时最常见的障碍是价值与ROI问题，「用了多少Token，创造了多少价值，这才是现在的考量。」企业往往忽略了支撑AI规模化落地的基础能力，「不是做出一个漂亮的概念验证，而是建立能够运行、不断扩展的AI基础能力。」

港最大优势是「超级增值人」

联想又与VTC合作培育科技人才，并与院士联盟合作吸引海外高端人才。黄建恒认为，未来人才「不只是要懂技术，更重要的是能够理解AI、运用AI，并结合实际行业需求解决问题。」他续指，香港最大的优势在于「超级联络人」和「超级增值人」的角色，「很多我们投资的初创，第一步先来香港熟习国际操作环境，下一步马上部署东南亚。」

展望未来三至五年，他判断，香港创科界最大的机遇在于背靠大湾区的制造能力与完整供应链，但风险是地缘政治不确定性与人才缺口。「未来竞争的重点不只是谁拥有最大的模型，而是谁能建立完整的AI基础设施和产业闭环，把模型、算力、数据和行业经验结合起来，真正将每一个Token转化为业务价值。」

「足球界ChatGPT」助世界杯球队洞察战术

2026年美加墨世界杯曲终人散，联想集团早前作为FIFA全球科技合作伙伴，为这届史上规模最庞大的世界杯提供全套底层技术支援。黄建恒带领的SSG团队负责将科技融入赛事，其中两项技术最受瞩目，一是FIFA AI Pro，这款「足球界的ChatGPT」梳理数百万资料点、分析逾2000项指标，让48支球队都能获取战术洞察；二是裁判视角AI视频增强系统，裁判随身摄像头拍摄的画面经AI稳定处理后，延迟压缩至两秒内。

源自深圳智慧工厂AI视觉技术

他介绍，这些技术并非专为FIFA从零创造。联想最初为深圳智慧工厂研发AI视觉技术，用于检测每六秒生产出来的装置有无瑕疵，「以前我们会找人去看，但人第一是不标准，第二是会累。」其后这套技术应用于全球最大轮胎公司的品管流程，再到一级方程式的广播录影调整，最终在世界杯赛场落地，「既然FIFA这么复杂的赛事我们都能做到，就没有甚么企业场景我们是不能做的。」

具体到裁判随身摄像头，他进一步拆解背后的技术冲突，「不可以重、不可以不够电、还要是即时转播。这三件事都是冲突的，体积小就自然不能放这么大电池，不放这么大电池就当然不能用这么久，还有如果要我在五秒之内完成所有影像剪辑，还要画面稳定，全部都是一些技术上要突破的难关。」

科技不凌驾人眼 球证握最终判决

正是这些「难关」的逐一攻克，让AI真正服务到每一支球队。FIFA AI Pro后台数据显示，48支队伍在世界杯期间每天都在使用系统，包括那些已经被淘汰的队伍，他模拟球队的心态笑言，「这次输给西班牙，可能下一次会对上他。」此举令资源较少的球队亦能获取过往只有强队才拥有的战术洞察。

随著科技越深入赛场，争议亦随之而来。今届世界杯足球内置晶片、半自动越位技术等成为VAR判罚关键依据，引发「科技凌驾人眼」的争议。黄建恒表示，「我不是足球专家，但我们的工作是将科技带入世界杯，提供更清晰的画面、更精准的资料分析。但在球场上，始终是球证最终作出判决。」他强调，联想与FIFA的分工清晰，联想负责技术赋能，FIFA决定如何应用。

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