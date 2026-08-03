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DeepSeek旗下V4-Flash运行成本最低 不足Anthropic旗舰模型1%

商业创科
更新时间：16:45 2026-08-03 HKT
发布时间：16:45 2026-08-03 HKT

内地AI模型开发商DeepSeek上周五正式发布旗舰AI模型V4-Flash，在一项基准测试中的运行成本为主要模型中最低，不足Anthropic旗舰模型Claude Fable 5的1%。

完成每次测试成本仅3美仙

据外媒引述研究机构Artificial Analysis数据指出，V4-Flash每100万个输入词元（Token）收费0.14美元，每100万个输出词元收费0.28美元。根据机构估算，V4-Flash完成每次测试的平均成本仅3美仙，远低于月之暗面Kimi K3的86美仙、OpenAI GPT-5.6 Sol的1.86美元，以及Claude Fable 5的3.15美元。

在「智能指数」（Intelligence Index）评分中，V4-Flash获50分，满分为100分，成绩与Google旗下Gemini 3.6 Flash相同，相比Meta的Muse Spark 1.1及智谱（2513）的GLM-5.2则低1分。至于月之暗面Kimi K3获得57分；Anthropic的Claude Opus 5及Claude Fable 5，以及OpenAI GPT-5.6的得分，则较V4-Flash高至少9分。
 

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