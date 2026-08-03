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知名苹果记者料iPhone加价最多1560元 首款折机售价至少1.56万

商业创科
更新时间：14:22 2026-08-03 HKT
发布时间：14:22 2026-08-03 HKT

知名苹果记者古尔曼（Mark Gurman）发文表示，苹果今年新款iPhone将会加价，涨幅介乎100美元至200美元（约780至1560港元）；同时，苹果首款折叠屏幕iPhone售价预期至少达2,000美元（约1.56万港元），甚至更高价位。

记忆体晶片和主处理器短缺

被问到iPhone会否加价时，古尔曼直言加价已成定局，原因包括记忆体晶片和主处理器短缺问题，以及新款iPhone 18 Pro系列的新相机设计成本更高，而首款折机的独特结构设计亦带来更高生产成本。他又指，近期iPad及Mac产品已经完成加价，许多型号产品上调介乎100美元至200美元，因此预期iPhone加幅亦将会是相若水平。

首款折机定位高阶产品

对于首款折叠屏幕iPhone，古尔曼更提醒起步价至少2,000美元，甚至可能更高。他指出，三星最新款折叠屏幕手机售价约1,900美元，而苹果这款新手机将定位为更高阶产品。

此外，他提到苹果及时推出升级租赁计划，有助减轻加价对消费者带来的冲击。
 

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