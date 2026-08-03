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MPFGo称强积金基金7月回报最高近15% 韩亚基金急插

商业创科
更新时间：13:49 2026-08-03 HKT
发布时间：13:49 2026-08-03 HKT

强积金分析平台MPFGo今日发布7月强积金研究报告，截至7月29日，东亚中国追踪指数基金月内回报居首位，升幅为14.67%，相反海通韩国基金－T类别则录得-34.26%；至于首十强基金平均回报为+13.18%，十大跌幅基金平均回报则为-20.24%，反映不同市场及地区基金表现分化。

十大升幅基金与中港股票相关

报告指出，本月十大升幅基金全数与香港或中国股票市场相关，并全部录得双位数升幅，除了东亚中国追踪指数基金之外，恒生中国企业指数基金以+14.38%居次；宏利MPF恒指ESG基金及我的香港追踪指数基金均录得+12.88%，恒指基金及景顺恒指基金－单位类别A均录得+12.87%。

值得留意的是，东亚中国追踪指数基金及恒生中国企业指数基金的年初至今回报仍分别为-2.08%及-2.05%；其余入榜基金的年初至今回报大致介乎-0.06%至+2.21%，反映7月升幅有相当部分属于此前调整后的反弹与修复。

强积金基金表现
强积金基金表现

短期排名与长期表现完全不同

跌幅榜则集中于韩国、亚洲及区域型股票基金。除了海通韩国基金－T类别之外，海通亚太基金－T类别下跌27.41%，多只东亚亚洲股票基金的跌幅介乎22.03%至22.55%，海通环球分散基金－T类别亦下跌19.55%。

不过，海通韩国基金－T类别截至7月29日的年初至今回报仍达+38.98%，海通亚太基金－T类别的年初至今回报亦有+34.60%；东亚三只亚洲股票基金的年初至今回报仍介乎+17.92%至+19.07%，反映短期排名与较长期表现可以呈现完全不同的图像。

报告提到，月度排行榜主要反映短期市场方向、资产类别表现及波动，不等同基金的长期管理能力。成员在检视强积金时，宜同时考虑1至3年或更长时段的回报、波动、收费、地区及行业集中度，以及整体资产配置是否符合个人退休目标。

有关报告涵盖全港11间非雇主专属强积金计划受托人旗下448项基金份额记录。剔除货币市场基金及保证基金，并合并同一策略的重复份额类别后，共300只基金纳入月绩排名。MPFGo透过人工智能分析强积金公开数据，从市场、资产类别及风险角度提供资讯。

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