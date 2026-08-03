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交银香港参与首批5年期中国国债期货做市交易

商业创科
更新时间：12:21 2026-08-03 HKT
发布时间：12:21 2026-08-03 HKT

港交所今日（3日）推出5年期中国国债期货，交通银行（香港）以流动性提供商身份参与首日交易，成为首批开展做市报价的3间中资金融机构之一，为境外投资者提供国债期货流动性及利率风险对冲服务。

与「债券通」「互换通」形成配套

交通银行（香港）表示，5年期中国国债期货可作为「债券通」及「互换通」的标准化对冲工具，进一步丰富离岸人民币利率衍生产品种类。

自2017年「债券通」开通以来，境外机构持有内地银行间债券的规模持续增加，市场对标准化利率风险管理工具的需求亦相应上升。今次推出的国债期货与港交所现有人民币产品形成协同，为投资者增加管理人民币债券利率风险的选择。

首日提供双边报价及流动性

交通银行（香港）于产品挂牌首日开展做市报价及交易，提供国债期货流动性和利率对冲服务。该行指，是次参与展示其在债券现货、利率互换及国债期货方面的综合人民币交易服务能力。

该行续指，未来将继续发展离岸人民币金融服务，协助境外机构降低配置中国债券的风险管理成本，并支持两地资本市场互联互通。

相关文章：汇丰、中银及渣打完成首批5年期中国国债期货交易

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