国债期货落地 梁凤仪：内地与港证监深化合作里程碑

5年期人民币国债期货于港交所（388）正式上市，证监会行政总裁梁凤仪出席仪式时表示，香港是全球唯一可同步买卖在岸、离岸国债期货的市场，现时海外机构持有内地人民币债券总额达3.2万亿元，今次离岸国债期货面世，为持有人民币债券的环球投资者提供关键利率对冲工具，完善离岸人民币风险管理生态。梁凤仪又提到，今次国债期货落地，亦是内地与香港证监会深化战略合作的重要里程碑，中证监主席吴清现场亦正式公布十项协同新政，双方已确立战略伙伴关系。

​梁凤仪表示，十项举措覆盖融资、产品、机构、人才、监管、全球治理六大范畴，其中包括首重双向融资通道打通，既支持合资格内地企业来港上市，亦容许优质港股回内地挂牌，同时开放港企赴内地发债，活用两地市场资源服务新质生产力。

她表示，产品创新是核心重点，目前两地指数公司已展开深度合作，共同研发以中国资产及外地资产为标的跨市场指数，借此推出更多不同类型的ETF产品；同时持续深化期货市场合作，研究推出更多港币计价人民币结算衍生品，丰富离岸人民币产品矩阵。

两地放宽金融生态互通门槛

​梁凤仪称，两地亦会放宽金融生态互通门槛，现时以人民币交税及交易费用的结算流程已基本理顺，产品推进亦获市场强烈支持，首批已吸引约15间做市商参与；未来将持续支持内地证券、基金机构以香港为桥头堡出海布局，打造一流投行，并简化香港金融从业人员内地执业资格申请流程，拓宽两地金融人才双向流动。

​她又表示，新政亦加入绿色金融部署，推动两地上市公司开展气候转型资讯披露试点，同步强化跨境监管协作。在推进创新过程中，两地监管层会严格评估风控情况与系统对接，完善风险监测与资讯共享机制，联手防范跨境资本市场系统性风险。

此外，​梁凤仪指监管层亦会携手参与全球及区域金融治理，围绕AI、区块链等新业态互换监管经验，推动国际金融规则衔接互认，提升中国资本市场全球话语权。

