陈茂波指中国国债期货上市 完整建构离岸人民币风险管理生态

全球离岸市场首只中国国债期货产品今日在港交所（388）上市，财政司司长陈茂波出席活动表示，这款产品填补了离岸人民币固定收益市场的关键短板，搭配早已落地的利率互换通，完整建构离岸人民币风险管理生态，成为人民币国际化重要里程碑。陈茂波强调，离岸国债期货不只是一款金融产品，更是香港从跨市场融资枢纽，升级为全球人币定价中心、双向风险管理中心的关键抓手。

陈茂波称，利率互换通解决利率波动风险，离岸国债期货补齐价格对冲短板，两者双剑合璧，离岸人民币债券风险管理体系才算真正完备。他又提到，过往境外投资者透过债券通布局内地国债，却缺乏场内标准化工具抵御价格波动，而全新国债期货提供可定价、可交易、标准化的离岸对冲渠道，完美填补市场空白。

外资增持人币资产需求攀升

他引用数据表示，债券通现时承载境外投资者近三分之二内地债券交易，截至今年6月底，境外透过该渠道持有的内地债券规模突破3万亿元，较债券通开通初期增长3倍有多。环观地缘局势多变，海外资金增持人民币资产需求持续攀升，对配套风险管理工具的渴求愈发强烈，离岸国债期货推出正当其时。



谈及产品落地的宏观基础，陈茂波提到内地经济情况，包括上半年货物进出口总额突破25万亿元，五年增幅达17%，新能源、AI、晶片等产业集群快速崛起，持续拓宽人民币跨境使用场景。配合香港四大成熟离岸人民币支柱，包括1.11万亿元离岸人币资金池、月结算额近48万亿元的高效清算系统、年均发行破万亿元的点心债市场、累计发行逾4,400亿元的离岸国债，为国债期货运作铺平道路。