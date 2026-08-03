中证监吴清称支持内地新产业龙头赴港上市 容许优质港股回内地挂牌

全球离岸市场首只中国国债期货产品今日在港交所（388）上市，中国证监会主席吴清出席仪式时强表示，目前环球投资者持有中国债券规模高达3.2万亿元，利率风险对冲需求庞大。香港离岸国债期货顺利落地，可为海外投资者提供标准化利率风险管理工具，稳定外资持有内地债券意愿；同时打通在岸、离岸债券与期货市场联动，建构更具韧性的国债收益率曲线，拓宽人民币离岸应用场景，夯实香港全球离岸人民币枢纽地位。

推动研发中国资产指数

面对全球经济不确定性加剧、国家推进「十五五」金融强国建设的大背景，吴清表示中国证监会将推出五大具体务实协同举措，作为未来两地金融合作核心方向，其中包括在功能协同层面打通双向融资渠道。吴清提出，将持续支持内地新产业龙头赴港上市，亦容许优质港股回内地挂牌；同时开放合资格港企到内地发债，以多元资本市场工具扶持新质生产力。

在产品协同层面则丰富人币资产生态。吴清表示，要推动两地指数公司合作研发中国资产指数，扩充内地产业链相关ETF；持续支持香港新增多款人民币计价期货，打造完备跨境产品矩阵。

放宽机构与人才往来

另外，吴清进一步提出推进生态、监管与治理的立体化协同，其中一方面放宽机构与人才往来，扩容内地证券、基金、期货机构在港布局，将香港作为出海桥头堡，并研究拓宽金融从业人员资格互认；另一方面筑牢跨境金融防线，深化上市、中介、执法层面监管合作，完善资本跨境流动风险监测与资讯共享机制；同时积极参与全球金融规则制定，联合推动上市公司可持续资讯披露试点，就AI、区块链等新业态互换监管经验，提升中国在全球金融治理的话语权。

吴清回顾了过往合作成绩，2024年至今逾270间内地企业赴港上市，集资6,500亿港元；沪深港通标的覆盖率超九成，103间内地金融机构落户香港。吴清强调：「香港一直是内地金融机构走向世界的桥头堡，我们将一如既往、一以贯之支持香港巩固提升国际金融中心地位」。