汇丰、中银及渣打完成首批5年期中国国债期货交易

汇丰宣布，今天率先协助客户完成香港首批5年期国债期货交易，积极支持市场创新发展。该行表示，成功为多名客户完成交易，并协助部分客户参与流动性提供商及活跃交易者计划，包括交通银行（香港）、马来亚银行，以及中信银行（国际）。

汇丰：有助建立定价参考

该行提到，港交所推出中国国债期货，为离岸投资者提供透明、在交易所买卖的利率风险管理工具，产品是离岸市场唯一的国债期货合约，有效回应境外投资者日益增长的需求，帮助他们更精准地为人民币计价债券持仓进行利率对冲。

汇丰亚太区外汇固收交易部主管兼香港资本市场及证券服务部主管黄子卓表示，汇丰于国债期货推出首日率先完成交易，有助带动初期成交和建立定价参考，长远推动更多投资者参与国债期货合约。此外，汇丰委托进行的最新调查显示，近三分之一的机构投资者视中国国债为最具机遇的人民币资产类别。

中银香港：与「互换通」形成互补

另一方面，中银香港宣布，支持港交所推出离岸市场首个中国国债期货合约，同时作为港交所的指定流动性提供者，积极为投资者提供国债期货合约双边报价，并在首日顺利完成多笔交易，覆盖全部合约月份。中银香港全球市场交易主管兼副总经理张承栋表示，债券通北向通自2017年推出以来，境外机构持有境内银行间债券规模增长逾四倍，至今年6月的3.2万亿元人民币，互换通月均清算量持续攀升，市场基础日益完善，为国债期货推出奠定了扎实基础。港交所国债期货作为内地与香港深化金融市场合作的重要措施之一，为境外投资者提供了继「互换通」后、又一高效离岸市场风险管理工具，进一步提升人民币债券的全球配置吸引力。」

张承栋续指，国债期货作为标准化场内久期风险管理工具，与作为场外工具的「互换通」形成互补；加上5年期的期限有助境外投资者精准管理中期人民币债券的利率风险，令风险管理体系更为完整。同时，国债期货的推出，标志著香港在建设固定收益及货币产品的生态圈上取得关键进展，有助进一步完善离岸人民币在市场利率曲线及风险管理工具。

渣打：国际投资者配置需求日增

此外，渣打银行表示，港交所今日正式推出5年期中国国债期货，该行担任指定一级流动性提供行（Liquidity Provider），参与产品上市后的做市、双向报价工作及提供流动性支持，并已成功为多间外资机构客户完成首批5年期国债期货交易。

渣打香港兼大中华及北亚区行政总裁禤惠仪今早出席中国国债期货启动仪式后表示，是次启动除了提供更高效及透明的风险管理工具，完善国际投资者对冲利率风险的重要环节，同时标志中国国债市场进一步有序开放，为持续提升外资参与奠下更稳健的基础，预期市场对国债期货的需求强劲，并有利人民币国际化整体发展。

该行指出，渣打的外资机构客户近年对国债期货产品的兴趣明显上升，反映国际投资者对中国债市的配置需求及投资意欲日益增加。此次在香港推出全球首个以中国国债为标的的离岸交易所买卖利率期货产品，将有助进一步丰富离岸人民币利率产品生态圈，并巩固香港作为离岸人民币业务枢纽及国际风险管理中心的独特角色。

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