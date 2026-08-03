富邦香港首间境外分行落户深圳 盼2029年贷款规模达百亿

富邦香港瞄准大湾区的庞大商机，将首间境外分行落户深圳，并已于7月开业。管理层表示，深圳分行已设定多项目标，包括3年半后将贷款额由今年底的最多10亿元（人民币，下同）推升至100亿元，并致力于2年半后达致收支平衡，冀深圳分行能为富邦香港带来全新的客户群和人才。

支援内地客户出海所需

富邦香港行政总裁兼董事总经理钟国强表示，选点深圳作为首间境外分行，因大湾区人口庞大，亦为龙头科企及其相关供应商的集中地，可为该行带来新的商机。有此据点，该行可支援内地企业客户出海所需的金融服务，亦可助香港企业客户到大湾区发展业务，而在港上千个企业客户中，便有三至四成有意到大湾区发展。

冀2年半后达致收支平衡

执行副总裁兼财务长王浩人称，深圳分行的贷款规模目标是在2026年底达致5至10亿元，并于2027至2029年底三年间逐年递增至30亿、50亿及100亿元。而现时内地贷款的平均利差介乎1%至1.5%。他又提到，由于受惠当地的补贴措施，该分行可望在2年半后达致收支平衡。

富邦香港冀借深圳分行带来新的客户群、国内人才及最新的金融科技，钟国强相信这将助该行两地业务发展。他指，深圳分行另一目标是在3年内每年可新增20至30个内地实体企业客户。客户对象会聚焦新能源、AI、医疗、半导体等产业链的中小配套厂商。他续指，除龙头企业外，该分行更着重服务上下游的供应商，尤其供应链融资方面。

此外，王浩人指，今年底深圳分行的人手规划约21人，3年内将增到45至50人，分行除聘用自身所用的业务相关人才外，亦会替母行发掘IT人才。

钟国强认为，该行凭借台资母公司富邦金控的支持，在服务内地台资企业方面具有优势。他又指，有待深圳分行营运成熟后，再决定下一步在大湾区的布局，包括东莞代表处未来的角色，同时不排除将来发展零售银行业务。