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京东在港吸科研人才 涵盖图像算法、机械人等四大范畴

商业创科
更新时间：10:14 2026-08-03 HKT
发布时间：10:14 2026-08-03 HKT

京东（9618）近日于香港举办「顶尖青年技术天才计划（TGT）」专场招聘，技术招聘负责人石玉表示，集团正积极吸纳本地顶尖科研人才，涵盖图像算法、机械人、医疗AI及量化金融四大范畴，并已与香港科技大学设立联合实验室，主攻AI、机械人、物流及医疗大数据研发，现有两名实验室学生分别入职京东健康与探索研究院。

推两地人才互通计划

集团同时与香港劳工署合作推出两地人才互通计划，容许香港籍员工派驻大湾区工作，企业及求职者均可获政府补贴；京东亦可引进内地技术人才常驻香港，合作不限顶尖技术人才，覆盖各类岗位。

面对初创企业的竞争，石玉认为京东的独特优势在于集团零售业务现金流稳定，自持3,000多个供应链场景，累积海量独家实体数据，毋须向外采购高成本训练素材，可将具身智能、大模型等前沿技术直接落地于物流、零售及医疗场景。人才培育方面，集团设三导师制度，实习生亦可参与核心模块研发。

京东香港员工逾3500人

石玉表示，集团「121计划」目标未来三年与1,000个本地品牌合作、开设200间线下门店，创造1万个本地就业岗位。现时京东香港员工已达逾3,500人，涵盖技术、物流、门店前线及办公室职位。目前香港办公室仅百余名员工，暂未设独立技术研究院，但集团已扩充办公空间，未来技术团队规模将持续扩张。

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