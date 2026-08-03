5年期中国国债期货正式上市 港交所料吸引长期资金配置 形容具「天时地利人和」

香港市场的5年期中国国债期货今日正式上市，港交所（388）固定收益及货币产品发展部高级副总裁周兆平接受访问时表示，中国国债深受国际市场欢迎，5年期合约能兼顾境内外市场的现实需求，是合适的起步选择，相信该只国债期货推出后，将有助吸引长期资金配置中国债券资产。

满足国际投资者需求

港交所固定收益及货币产品发展部主管范文超补充，5年期国债期货有助巩固香港作为全球最大离岸人民币债券市场的地位，为投资者提供重要的风险管理工具。他续指，目前全球国债市场大多处于熊市，中国国债则属例外，新产品能满足国际投资者分散风险、投资多元化的需求。他形容，现时推出产品是「天时地利人和」，既印证人民币国际化大势，亦是香港建立离岸人民币中心的重要里程碑。

每张合约金额为50万人币

该只产品亦是目前离岸市场唯一的中国国债期货合约产品，其中每张合约金额为50万元（人民币，下同），采用现金结算，每张交易费为5元。周兆平介绍，推出日至明年7月30日期间，所有市场参与者交易费可享五折优惠，即每张2.5元，未来将视市场流动性和参与程度相应调整激励机制和市场优惠。

同时，交易所层面将按合约价值的1.2%（每张约6,000元），向市场参与者收取保证金，而投资者初始保证金约为1.6%（每张7,980元），维持保证金为6,384元，而期货商亦可能向客户还收取额外保证金。

持仓限额方面，周兆平说，任何投资者净持仓不可超过2.2万张，对应名义本金约110亿元。他透露，港交所已委任13间流动性提供商，包括5间银行和8间券商。

不对任何国家投资者作限制

投资者参与资格方面，周兆平表示，港交所不对美国或任何国家投资者作出限制，只要符合当地监管要求的合格机构均可参与。期货经纪商则须同时满足两个条件，持有香港期货交易牌照（二号牌），以及支持公众假期交易。据了解，目前约有93间合资格期货经纪商可提供服务。他透露，前期市场摸底反馈显示，各大市场参与者对首日交易积极性很高。

对于率先推出5年期合约，周兆平解释，5年期是中国国债市场中最常见的年限，亦是收益率曲线的重要期限之一。同时，离岸人民币债券市场中，点心债的平均剩余期限亦大约为5年，因此5年期合约能兼顾境内外市场的现实需求，是合适的起步选择。他补充，港交所将积极与监管部门及市场沟通，未来会推出其他年期的国债期货。