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小米手机正式加价 17系列每部上调300至500元

商业创科
更新时间：15:47 2026-08-02 HKT
发布时间：15:47 2026-08-02 HKT

小米（1810）旗下手机正式加价！据内媒引述小米商城指出，小米17系列每部价格已经上调了300至500元（人民币，下同）；其中REDMI产品线同步跟进，主打性能的Turbo 5及K90系列各版本普遍加价300元，而小米Pro Max涨幅则最大，从5,999元加价至6,499元。

上游存储芯片持续涨价

报道引述了一名店员表示，「这是小米今年第三轮涨价，先后从低端、中端机型传导至旗舰机型」。此外，报道指本轮调价核心原因是上游存储芯片持续涨价，整机成本承压无法内部消化。

事实上，小米集团总裁卢伟冰今年5月曾在直播中表示，今年下半年、尤其是年底，部分国产直板旗舰手机的售价很可能会突破1万元大关，坦言任何一款手机定价都会受到内存成本大幅上涨的影响，但小米「即使涨价，也要做到涨幅最小」。

除了小米之外，今年已有多家手机厂商宣布涨价，OPPO、一加、vivo自3月份开启调价，荣耀多款机型也相继上调售价。另有业内人士透露，今年下半年国内主流品牌或迎来第二轮调价，预计涨幅在200元至800元之间。
 

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