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24岁「AI预言家」婚礼前爆仓 单月劲蚀67% 抛售投资组合后却即反弹

商业创科
更新时间：13:58 2026-08-02 HKT
发布时间：13:58 2026-08-02 HKT

华尔街与矽谷近日上演了一场堪比电影情节的「神话瓦解」事件，年仅24岁、被矽谷誉为「AI预言家」的Leopold Aschenbrenner因高杠杆押注AI股失利，导致其一手创立、资产规模曾达450亿美元的避险基金Situational Awareness遭受重创。更戏剧性的是，在基金爆发危机之际，据报Aschenbrenner正与Anthropic行政总裁Dario Amodei幕僚长Avital Balwit准备步入婚姻殿堂。

曾任OpenAI 靠AI报告爆红

综合媒体报道，Aschenbrenner在德国柏林长大，后来赴美国读大学，19岁便从纽约哥伦比亚大学毕业，职业生涯初期曾加入已破产的加密货币交易所FTX，之后转投OpenAI，研究如何确保AI不会失去控制，但后来因向Anthropic一名高层丈夫透露OpenAI敏感资讯而遭解雇。

不过，Aschenbrenner离开OpenAI后，却因发表一篇长达165页的AI发展分析报告而走红，并于2024年创立避险基金Situational Awareness，投资者甚至包括Meta多位AI高阶主管。Situational Awareness基金成立初期表现亮眼，短时间内便将数亿美元资金扩大至约450亿美元，市场甚至将其定期提交的监管申报文件视为研究AI投资的重要参考。

投资策略高度集中AI概念股

值得留意的是，Aschenbrenner的投资策略高度集中于少数AI概念股，并透过高杠杆放大投资报酬。据报基金每投入1美元自有资金，就会再借入3至4美元扩大仓位，杠杆比例远高于一般操作高波动股票的避险基金，因此只要持股出现轻微调整，基金资产便可能承受巨大冲击。

随着今年7月中旬市场情绪开始降温，AI股持续下跌，Situational Awareness亦迅速遭高杠杆策略反噬，多家银行陆续发出追缴保证金通知，要求提供更多抵押品，以支撑借贷与融资仓位。

Citadel承接组合后 大赚一笔

其后，避险基金巨头Citadel主动接洽Situational Awareness及提供协助，最终双方在7月30日美股开市前达成协议，Situational Awareness以低于当时市价超过10%的折扣，将绝大部分公开股票投资组合抛售给Citadel。不料当天AI股票意外强劲反弹，让Citadel大赚了一笔；Aschenbrenner则黯然跌落神坛，Situational Awareness单月亏损高达67%。

另一方面，《华尔街日报》报道指出，Situational Awareness爆发危机之际，Aschenbrenner正与Anthropic行政总裁Dario Amodei幕僚长Avital Balwit在北加州滨海小镇Carmel一座庄园完成终身大事。

报道又提到，当亲友陆续抵达及参加婚礼时，Aschenbrenner正向投资者发出公开信，表示未来几周将专注于调整投资组合管理，确保基金未来具备更高的韧性，并坦言「这个月，我们让你们失望了」。

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