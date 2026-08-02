特朗普旗下Truth Social推「抢先看」服务 收费每月10万美元 再惹利益冲突质疑

美国总统特朗普旗下社交媒体公司Truth Social于8月1日推出了一项新的付费数据服务，让用户可更快地访问来自特朗普和其他高知名度使用者帐户在Truth Social上发布的帖子。据外媒引述消息报道，新推出的服务名为「Truth API」，收费高达每月10万美元，目标客户主要是高频交易公司。

经常在此发布重要政策

综合媒体报道，特朗普的@realDonaldTrump帐号是Truth Social上迄今为止最大帐号；截至周六，该帐号拥有1,300万粉丝。

值得留意的是，由于特朗普经常通过Truth Social发布涉及关税、战争、央行领导层及其他重大政策消息，这些内容往往会迅速引发股票、债券、汇率和大宗商品价格波动。

促证交会调查是否违反法律

加州民主党参议员Adam Schiff和马萨诸塞州民主党参议员Elizabeth Warren早前亦对这项新服务发起抨击，并于周三敦促美国证券交易委员会调查该公司是否违反了法律。

他们在一封写予美国证交会主席Paul Atkins的信中指出，「这似乎是对总统职权的肆意滥用，以谋取个人利益，损害了普通投资者和我们市场的诚信，同时让华尔街和其他富有的内部人士获利」。

