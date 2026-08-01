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亚马逊据报提前完成对OpenAI 500亿美元投资 获约5%股权

商业创科
更新时间：14:58 2026-08-01 HKT
发布时间：14:58 2026-08-01 HKT

亚马逊已完成对OpenAI承诺的500亿美元投资，取得该AI初创企业约5%的股权，正式成为其核心战略投资者之一。按此推算，OpenAI的最新估值已飙升至8,520亿美元。

亚马逊今年2月底宣布投资OpenAI，当时仅立即投入150亿美元，剩余350亿美元原计划在OpenAI上市，或在AI技术上取得重大突破达成后注入。据该公司提交的监管文件显示，亚马逊第二季投入了137亿美元，并在6月底后追加213亿美元。

两大预设条件均未触发

据报，亚马逊在两大预设条件均未触发的情况下，已提前全额投资OpenAI。据英国《金融时报》引述知情人士报道，OpenAI已于本周收到最后一笔投资款项。此举不仅为长期处于高投入、高消耗状态的OpenAI补充了庞大的资金弹药，更将双方关系从单纯财务投资，深化至涵盖AI晶片供应、算力资源及云端服务等多个层面的战略同盟。

值得注意是，亚马逊在重金投资OpenAI的同时，亦是其最大竞争对手Anthropic的核心投资者。财报显示，亚马逊向Anthropic承诺的投资总额最高可达330亿美元，目前已实际投入180亿美元。
 

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