Google Earth AI图像生成功能推出一日即撤回 以建立更严格防护措施

Alphabet旗下的Google周五宣布，将回撤Google Earth的新AI图像生成功能，原因是部分人利用该功能制作经过修改的卫星影像，或违反了公司的政策。

据彭博报道，这项工具于周四推出，允许用户透过文字提示生成逼真的空拍场景。近期有市场观察人士担心，这些伪造影像可能会被误认为真实照片。

Google在社交平台X的贴文中表示，正在回撤该功能以建立更严格的防护措施，并强调没有任何AI生成影像出现在Google Earth主平台上。

分析恐不法分子伪造场景

荷兰情报研究员Henk van Ess周四指不法分子可能滥用此功能，他在一篇题为《如何在伊朗建造核电厂》的博客文章中警告，越来越逼真的 AI 生成景观可能会让记者、调查员和事实查核人员的工作更加困难，因为真实影像与伪造场景的界线变得模糊。

Google近年来已投入数十亿美元发展人工智能，同时该公司也将生成式 AI 融入旗下产品，包括搜寻、Workspace、地图和 Google Earth，以追赶竞争对手，并向投资者展示其 AI 投资能转化为新收入和更强的用户参与度。

