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高院驳回「恒大·珺珑湾」发展商禁清盘呈请申请 1.7亿元债务曾获反复确认

商业创科
更新时间：21:29 2026-07-31 HKT
发布时间：21:29 2026-07-31 HKT

高等法院原讼法庭裁定，驳回曾负责香港屯门住宅项目「恒大·珺珑湾」（现称缇岸 ）的发展商福彩发展 （Fortune Choice Development Limited）寻求，禁制恒大旗下创盈财务 （Profit Concept Finance Limited）提出清盘呈请的申请，但是给予28天上诉宽限期，以便双方协商商业解决方案。法庭认为，福彩发展对该笔约1.71亿元的债务，并不存在争议。创盈财务曾于今年1月就一笔约1.71亿元的债务向福彩发展提出清盘呈请。

债务已获反复确认 

法官William Wong 在判词中指出，福彩发展一方提出的抗辩理由不成立。法庭认为，代表福彩发展签署协议及确认债务的董事Wang Binran，及代表恒大集团的董事Zhang Zhao，均具有实际或表面权限签订协议。法官强调，福彩发展在2020至2023年间的经审核财务报表及董事陈述书中，已反复承认该笔债务存在。

法官亦拒绝接纳福彩发展指，协议未经董事会正式决议授权的说法，指出该公司日常营运实际由恒大集团代表管理，其他股东代表董事（OCI基金提名董事）长期对此知情且被动接受，公司不能从中获利后，再以权限瑕疵为由否认责任。

清盘风险与公众利益考虑

判词还指出，虽然福彩发展一方指公司拥有足够资产偿债，并警告一旦清盘呈请公开，将严重损害项目销售、物业价值及贷款到账、公众利益，但法庭认为，考虑到公司现金储备仅约7,930万元，而面对的债务包括本案约1.7亿元、地产代理佣金索偿逾2.3亿元及银行贷款1.25亿元，容许债权人提出清盘呈请符合整体债权人利益。

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