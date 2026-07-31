恒隆地产卢韦柏对港豪宅市场审慎乐观 料内地零售下半年复苏 将推三大酒店项目

恒隆集团（010）及恒隆地产（101）行政总裁卢韦柏指出，香港写字楼市场分化明显，中环甲级写字楼已见底回升，不少迁出企业有意重返，港岛东及九龙东写字楼空置率则仍达15%至16%；住宅租务则受惠于高才通及留学需求，长远维持畅旺；零售租务预计今年下半年至明年将录得正面增长，旗下住宅项目于2026年销售均有溢利。

董事长陈文博补充，对香港豪宅市场维持审慎乐观，认为豪宅造价升幅虽跑输大众住宅，但租务市场稳健且按揭成本与租金回报差距不大，具备一定支撑力，此外集团不会在市况低迷时轻易出售物业损害股东利益，会优先透过调整营运改善业绩。

陈文博表示，内地第二季奢侈品行业虽有压力，但品牌收缩门店带动现有店铺分摊客流，看好暑期零售表现。另外，他认为内地住宅市场短期保守，惟近年新开工量大幅回落并远低于置换需求，预计三至五年后不排除出现供不应求。

对于内地市场，卢韦柏表示，住宅销售面对全行性压力，寄望十月中央出台政策带动市场回暖，内地零售预计第三及第四季维持高单位数增幅，固定租金长远具调升空间；另外看准文商旅消费增长趋势，集团计划未来18个月于无锡、上海徐家汇及杭州推出三个酒店项目，虽然酒店单独盈利未必最突出，但作为大型综合体配套能拉高商场及写字楼整体溢价并带动项目价值提升。

新CEO人选已定 卢韦柏：离任计划「系冇计划」

陈文博又透露，集团已就新任行政总裁人选达成内部共识，相关详细安排将于未来数星期对外发布，人事变动不会影响项目推进节奏，所有工程均全速进行。被问及离任后计划，卢韦柏直言：「我冇乜计划，我个计划就系冇计划。」

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